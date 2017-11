Congo-Brazzaville: Les supporters de l'Etoile du Congo réclament une assemblée générale élective

Cette saison, les Vert et Jaune n'ont pas réussi à valider leur qualification puisqu'ils se sont classés 5e au classement général, derrière l'AC Léopards, AS Otoho, Cara et La Mancha alors qu'avant la démission d'Hamadi Baba, ils occupaient le 3e rang.

L'Association sportive Etoile du Congo (Asec) de Brazzaville est en quête d'un président général, depuis la démission d'Hamadi Baba. Ses supporters ont décidé de reprendre les commandes de l'équipe afin de les confier à un organe statutaire devant convoquer sans délai l'assemblée générale élective. Une fois de plus, la période de l'intersaison est agitée chez les Vert et Jaune.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.