Congo-Brazzaville: Division 1/Zone ouest - DCMP fait une entame idéale face à Rangers

Soulignons que l'AS V.Club a restructuré récemment son comité des supporters, au cours d'une réunion tenue chez le colonel Nyombi du comité suprême du club, à Binza Delvaux, dans la commune de Ngaliema. Didier Katalisi a été élu président de cette structure en remplacement de Zeze, alias Zebra Force. Il est secondé de Delourd Mulumba et du colonel Lombeya. C'est donc avec ce nouveau comité des supporters que V.Club defiera le DCMP, en deuxième journée de la zone de développement ouest. L'AC Rangers aura, quant à elle, à affronter en deuxième journée un autre morceau dur, le FC Renaissance du Congo qui a battu le FC MK dans les ultimes minutes de la partie par un but à zéro, sur une frappe de plus de vingt mètres du Malien Coulibaly.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.