Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - La date de démarrage enfin connue

« Le nombre de joueurs étrangers et plus généralement le nombre de joueurs à qualifier par club ainsi que la durée du prêt sont précisés dans le règlement du championnat. Tout enregistrement de joueur effectué en violation des présentes dispositions est réputé nul et de nul effet », a souligné le secrétaire général de la Fécofoot, invitant tous les clubs à tenir leur assemblée générale ordinaire avant le démarrage des compétitions.

Dans la circulaire n°17, Badji Mombo Wanteté précise que la saison sportive 2017-2018 a été ouverte le 1er novembre. Il est rappelé aux dirigeants des clubs que la période d'enregistrement des joueurs a été ouverte le 6 novembre, ce, jusqu'au 28 janvier 2018. La deuxième phase d'enregistrement, lit-on dans la note, sera ouverte du 1er au 31 mai 2018. « Toutes les formalités de mutations des joueurs (prêts et transferts) doivent s'effectuer dans les périodes d'enregistrement prescrites par la circulaire », a souligné Badji Mombo Wanteté avant de rappeler que seul un joueur sous contrat avec un club peut faire l'objet d'un prêt ou d'un transfert. Il a, par ailleurs, ajouté qu'un joueur non engagé par contrat avec un club est libre à la fin de la saison sportive, selon l'article 20 du règlement intérieur.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.