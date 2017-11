Congo-Kinshasa: La Police menace, la MONUSCO appelle à la retenue

La journée de mercredi 15 novembre 2017 s'annonce très tendue. Des mouvements citoyens tels que Lucha, Filimbi et Ekoki se sont déjà exprimés. A Kinshasa, comme dans les grandes villes du pays la Pnc a promis de sévir.

Craignant un éventuel affrontement, la Monusco a mis en garde contre l'utilisation disproportionnée de la force tout en relevant qu'il est « important que toutes les voix puissent s'exprimer dans le calme et de façon pacifique ».

On pensait que la publication le 5 novembre 2017 par la Céni (Commission électorale nationale indépendante) allait baisser les tensions. Que nenni. Entre le pouvoir en place et l'Opposition, appuyée par différents mouvements citoyens, dont Lucha, Filimbi et Ekoki, c'est la marche vers l'épreuve de force.

Les mouvements citoyens entendent exprimer leur ras-le-bol non seulement concernant la prolongation du mandat du président Kabila expiré le 16 décembre 2016, mais aussi leur désapprobation du calendrier électoral publié dernièrement par la Céni.

Dans les grandes villes, on se prépare à cette grande journée. Parallèlement, les forces de l'ordre et de sécurité se sont également mises en marche pour étouffer toute manifestation. Comme en septembre 2016, la journée du 15 novembre s'annonce particulièrement tendue.

Face à cette tension, la Monusco ne cache pas ses inquiétudes. Dans un communiqué publié hier mardi à partir de son QG de Kinshasa, le chef de la Monusco, Maman Sidikou, a mis en garde les autorités congolaises contre une éventuelle répression des manifestations prévues le 15 novembre sur toute l'étendue de la RDC. La Monusco attend voir les autorités congolaises laisser le peuple s'exprimer librement « dans le calme et de façon pacifique »

« Il est important que toutes les voix puissent s'exprimer dans le calme et de façon pacifique. Conformément à son mandat, la Monusco se réserve le droit d'observer les événements et de rapporter d'éventuelles violations des droits de l'homme », rappelle Maman Sidikou. « La Mission exhorte ainsi les autorités congolaises à respecter les libertés fondamentales telles que stipulées dans la Constitution congolaise, dont la liberté de réunion et de manifestation », relève le patron de la Monusco. Sa voix sera-t-elle entendue ? Pas évident.

La Police défie la Monusco

A Kinshasa, le commandant de la ville a déjà annoncé les couleurs. Repris par le site d'infos en ligne, actualite.cd, le général Sylvano Kasongo a ignoré superbement l'appel à la raison de la Monusco. Il promet une répression « sans pitié » à l'encontre des manifestants qui emprunteront les rues de Kinshasa le mardi 15 novembre. Et d'ajouter que cette répression se fera sans pitié.

« Le Congo ne dépend de la Monusco. La RDC est un pays souverain. La Police dépend des autorités politico-administratives et non de la Monusco. Nous, nous respectons les ordres du Gouverneur. Le gouverneur nous a donné l'ordre de disperser toutes les manifestations de demain. Tout attroupement de plus de 5 personnes sera dispersé et on le fera sans pitié », a déclaré le général Sylvano Kasongo.

Le ton est le même aussi bien à Goma qu'à Bukavu où les commandants de la police de ces villes promettent d'agir avec fermeté contre les manifestations. Le défi est donc lancé à la Monusco qui, en ce moment précis, doit être embarrassée.

Malgré toutes les menaces de la police, la manifestation de ce mercredi 15 novembre 2017 a reçu un important soutien du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. « Nous devons faire barrage à ces individus qui deviennent dangereux pour les générations à venir. Demain le 15 novembre, le Rassemblement soutient l'appel à la ville morte lancé par les mouvements citoyens », a dit à actualite.cd Félix Tshisekedi, président du Rassemblement.

Le Rassemblement n'entend pas non plus relâcher la pression. Il promet d'autres actions, comme cette grande marche du 28 novembre 2017 pour, dit-il, « faire partir le dictateur ».

« Nous informons notre peuple que le mardi 28 novembre prochain, sera organisée une grande marche pacifique mais ferme et déterminée à faire partir le dictateur. Ce sera un grand jour où nous allons montrer au monde entier que les Congolais veulent prendre leur destin en main. Ils ont massivement exprimé leur rejet de Joseph Kabila et son régime. Nous allons montrer à la communauté internationale que c'est le peuple qui veut imprimer sa volonté et non pas subir un diktat venu d'ailleurs », a ajouté Félix Tshisekedi.

A Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le Rassemblement intensifie également la pression en multipliant des appels à une grande mobilisation. Malgré toutes « les intimidations » des forces de l'ordre, l'aile provinciale du Rassemblement dirigée par Gabriel Kyungu wa Kumwanza reste ferme dans sa démarche.

Joint au téléphone par Jeune Afrique, Gabriel Kyungu se dit « serein ». « Des policiers et des militaires à bord de quatre jeeps ont encerclé ma résidence vers 13 heures [locales] alors que j'avais réuni des cadres du Rassemblement pour préparer les manifestations de ce 15 novembre », a-t-il rapporté. « Le pouvoir a peur que je rentre en contact avec la population. Depuis des mois, les forces de l'ordre restreignent mes mouvements et m'empêchent même d'aller à l'église », s'indigne l'ancien président de l'Assemblée provinciales de l'ex-Katanga, passé depuis lors dans l'Opposition. Il a laissé entendre que « Le 15 novembre, le peuple va manifester pacifiquement, sans casse ni brutalité aucune ».

Le grand test

Pour les forces de l'ordre et la population, la journée du 15 novembre 2017 est un test grandeur nature pour juger de la capacité des uns et des autres à se plier aux exigences les plus élémentaires d'un Etat de droit, c'est-à-dire la liberté de manifester, du reste consacrée par la Constitution de 2006.

La Monusco, qui sent déjà le danger venir, a prévenu. Ses troupes sont en état d'alerte maximale partout où elles sont positionnées pour assurer la protection des citoyens et de leurs biens. A moins de deux mois de la fin de l'année, échéance prévue pour la tenue d'élections aux termes de l'accord politique du 31 décembre 2016, la RDC est en voie de basculer de nouveau dans un cycle de violences. Jusques à quand la communauté internationale continuera-t-elle à garder le silence face au drame qui s'abat sur la RDC et son peuple ?

En état de détresse, le peuple congolais s'interroge s'il lui est toujours possible de vivre l'alternance démocratique tant espérée. Wait and see.