Afrique: BONN - L'ONU appelle à davantage d'ambition, de leadership et de partenariats sur le climat

S'exprimant à la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP 23) mercredi à Bonn, en Allemagne, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a appelé à plus d'ambition, plus de leadership et plus de partenariats pour lutter contre le changement climatique.

« Notre devoir - les uns envers les autres et envers les générations futures - est d'accroître l'ambition », a déclaré M. Guterres à l'ouverture du segment de haut niveau de la COP 23, auquel participaient également des chefs d'Etat et de gouvernement, dont le Président allemand Frank-Walter Steinmeier, la Chancelière allemande, Angela Merkel, le Président français, Emmanuel Macron, et le Premier ministre de Fidji, Frank Bainimarana, qui est également le Président de la COP 23.

« Nous devons faire plus dans cinq domaines d'action : les émissions, l'adaptation, le financement, les partenariats et le leadership », a ajouté le Secrétaire général.

La Conférence de Bonn, qui s'est ouverte le 6 novembre 2017, intervient un an après l'entrée en vigueur de l'Accord de Paris sur le climat.

Cet accord, qui a été adopté par les 196 Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en décembre 2015, appelle les pays à lutter contre le changement climatique en limitant la hausse des températures mondiales en-dessous de 2 degrés Celsius et en s'efforçant de ne pas dépasser 1,5 degré Celsius. Aujourd'hui, 170 Parties ont ratifié ce traité.

