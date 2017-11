Sénégal: Mondial 2018 - Pourquoi le Sénégal a attendu si longtemps?

Son secret ? « Nous n'avons jamais douté de la qualité des joueurs et du staff, explique Omar Daf. Ce staff qui est là pour son amour du pays et par pour gagner de l'argent ».

Aliou Cissé, le quasi néophyte (seulement adjoint de l'équipe espoir du Sénégal avant d'être nommé sélectionneur) a fait mieux que ses prédécesseurs et présente un bilan presque parfait en matches officiels (19 rencontres, 14 victoires et 5 matches nuls).

Il n'en fut rien. Le Sénégal va rater trois campagnes de qualifications et trois Coupes du monde (2006, 2010, et 2014), victime en premier lieu du non renouvellement de sa génération 2002 et des mauvais castings de sa Fédération dans le choix des sélectionneurs.

A l'époque, le talent, le vivier et l'impression laissés par la bande à El Hadji Diouf présageaient plutôt un règne en Afrique, sinon une présence plus régulière sur la grande scène internationale.

