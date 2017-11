Gambie: Images sur les paquets de cigarettes - Banjul veut s'inspirer de Dakar

Et d'ajouter : "En Gambie, actuellement, on a que des textes sur les paquets de cigarette et vous savez la population de la Gambie est composée des gens qui ne savent pas lire. Et avoir des images sur les paquets de cigarettes, ça parle plus aux gens".

Il intervenait lors de l'atelier de formation sur le commerce illicite et les avertissements sanitaires dont l'objectifs général est de "faire en sorte que les autorités gambiennes soient outillées pour une application de la loi et sa mise en œuvre efficiente en Gambie."

"On est venu ici pour nous inspirer de l'expérience du Sénégal et voir comment collaborer entre les deux ministères pour mettre en œuvre les avertissements sanitaires que le Sénégal a mis sur les paquets de cigarettes en Gambie", a dit M. Badji

