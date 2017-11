Cameroun: Vers la formalisation des entreprises du secteur informel

Depuis la crise économique entamée au milieu des années 80 le secteur informel camerounais a considérablement gagné du terrain dans le marché du travail et occupe une place importante dans la création des entreprises.

90% des travailleurs camerounais sont issus du secteur informel en plus de cela le secteur informel représente 30% du produit intérieur brut du Cameroun.

Conscient de cette réalité, les ministères des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat en partenariat avec le Bureau international du travail (BIT) se sont mis ensemble pour mettre sur pied une véritable feuille de route de transition vers la formalité des petites et moyennes entreprises et des acteurs du secteur informel. Pour permettre à ceux-ci de sortir du maquis pour réellement impacter de façon positive sur l'économie camerounaise

D'autre acteurs de l'économie nationale tels que le Gicam , Ecam et le Cameroon Business Forum ont été associé a cette initiative pour de meilleurs résultats car il faut le noter qu'en dépit de sa capacité à absorber et a intégrer socialement les travailleurs , l'impact du secteur informel sur le climat des affaire au Cameroun se retrouve jusqu'à là être plutôt négatif étant donné que celui ci compte le plus grand déficit en emploi décent .

Il était donc question durant ces quatre jours des ateliers de douala de présenter les résultats des études menées par le BIT sur la formalisation des entreprises et leurs travailleurs , d'examiner et valider le diagnostic établi par lesdites études , sensibiliser les participants sur la formalisation des entreprises et les bonnes pratiques et enfin développer , présenter et valider le draft de la feuille de route pour la formalisation des entreprises et leur travailleurs.

Pendant son allocution de circonstance, le ministre Laurent serge Etoundi Ngoa a tenu à féliciter l'apport des experts en soulignant par la même occasion les résolution de ces travaux. Il s'agit ici de :

L'engagement et l'affirmation de la volonté politique du gouvernement de créer une synergie avec l'appui du bureau international de travail afin d'adopter le diagnostic sur la formalisation des entreprises et de leurs travailleurs comme outil de base ;la rédaction d'un document de référence (draft feuille de route de transition vers la formalité pour orienter les consultants sur les grands axes stratégiques et l'impulsion, la transmission des résultats de ces ateliers aux services du premier ministre et enfin la mise en œuvre de la feuille de route.

C'est donc un nouveau jour qui s'ouvre pour les entreprises et les travailleurs du secteur informel au Cameroun avec ce processus de formalisation déjà acté.