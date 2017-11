Tunisie: Sachons raison garder

Mais cela est secondaire par rapport à l'usage que l'on se propose de faire pour le reste. Et ce n'est pas parce qu'on dispose de beaucoup d'argent que l'on doit se laisser aller au-devant de dépenses que l'on pourrait éviter.

D'après Maaloul un stage est prévu pour le mois de décembre-début janvier à... l'étranger (?!), à l'effet de «parfaire» la condition physique des joueurs. Si c'est pour la neige, Aïn Drahem et Tabarka revêtent leur manteau blanc en cette saison.

A-t-il oublié que les Européens, en cette période de l'année justement, «fuient» leur continent pour aller dans les régions chaudes, la nôtre par exemple, pour effectuer leur préparation hivernale ?

A moins qu'il n'y ait une programmation exceptionnelle (rencontres amicales, adaptation à l'altitude et ce n'est pas le cas) ou pour des raisons réellement plausibles, il serait plus indiqué de rester en Tunisie où toute la préparation -- pour atteindre l'objectif -- a été réalisée, dans des conditions parfaites. C'est même une plus-value pour notre pays qui est devenu depuis des années un passage obligé pour les meilleures équipes algériennes qui jouent les premiers rôles, pour ses installations, et pour les équipements dont il dispose.

De toutes les façons, la FTF est en mesure d'acquérir, séance tenante, tout ce qui manque pour améliorer ce qui existe, et qui restera un bien acquis que l'on pourra toujours utiliser le cas échéant pour les besoins de tous ceux qui fréquenteront le centre choisi. Faudrait-il rappeler que les conditions économiques et financières du pays sont dans une situation délicate ? Et comme ce stage est destiné aux joueurs locaux, donc il ne s'agit pas de faciliter la tâche de ceux qui évoluent en Europe, il paraît, le moins qu'on puisse dire, saugrenu de programmer pareille initiative.

Une fois cette étape franchie et tout l'effectif réuni, pour la phase finale de la préparation, il serait tout indiqué de se rendre à l'étranger pour une série de rencontres amicales. Un programme qu'il sera d'ailleurs difficile et laborieux de concocter, mais nécessaire pour que l'équipe puisse acquérir plus de rythme et de métier.