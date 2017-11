Cameroun: Jean Stéphane Biatcha - « Nous avons contribué à la baisse de la prévalence du SIDA »

Et quand je dis Mme Chantal Biya, je dis également son illustre époux, le président Paul Biya qui est un soutien de tous les temps de Synergies africaines et grâce à qui Synergies africaines existe, grâce à qui Synergies africaines vit.

Nous organiserons la troisième phase à Bertoua en début d'année prochaine. L'objectif global est de former des leaders socioprofessionnels, des agents chargés de prolonger le message de sensibilisation. Car tant qu'on n'a pas trouvé de médicaments contre le Sida on, ne peut que prévenir.

Alors Mme Chantal Biya, notre présidente fondatrice a pensé qu'il fallait lancer un programme visant à former les leaders socioprofessionnels. Notamment, les associations, les entreprises, le secteur formel et informel... A cette date, « Mon pari pour 2030 » a connu deux phases.

Le sida était un véritable tabou. 15 ans après, nous pensons que nous avons contribué à faire en sorte que l'on sache que le sida existe, que l'on sache comment on s'infecte et ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir cette maladie.

C'est ce qu'on peut dire sur le plan global. Maintenant les activités de Synergies africaines sont multiples. Dès le départ, il y a eu le triptyque : prévention de la transmission mère-enfant du VIH, réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile et enfin la lutte contre les souffrances de l'enfant africain, avec un accent sur l'éducation de la jeune fille.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.