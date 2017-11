Tunisie: Convulsions, critique et responsabilité

Slim Riahi fait son retour sur la scène politique nationale. Avec la bénédiction de Nida Tounès et du mouvement Ennahdha, il réintègre le Document de Carthage. Après l'avoir, paraît-il, ostentatoirement souillé.

En bonne logique partisane et de partage du gâteau, rien ne l'empêche désormais et en principe de vouloir renégocier son entrée et sa participation active au sein du gouvernement d'union nationale. A suivre.

Le projet de loi de finances 2018 est, dans sa version actuelle, attaqué de toutes parts. Pourtant, jamais un projet de loi de finances n'a été aussi « radical » dans son traitement de la crise des finances publiques et de l'économie. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a péril en la demeure. Tout le monde est d'accord sur la nécessité de sauver le navire. A condition, toutefois, que l'on se déleste de l'excédent de bagages des autres ! Lignes rouges, égoïsmes, corporatismes. Chacun est tout à fait dans son rôle à défendre les intérêts de ses mandants. Mais qui pour défendre l'intérêt général ?

Vendredi dernier, l'université Paris-Dauphine a décerné son doctorat honoris causa au Quartette tunisien lauréat du Prix Nobel de la Paix 2016. Le discours prononcé à cette occasion par Elyès Jouini, vice-président de cette prestigieuse institution (publié dans son intégralité par notre confrère Leaders) est lumineux. « La transition politique doit encore être consolidée, la transition sociale et économique reste à mettre en place, voire à penser, et vous aurez sûrement un rôle à jouer », professe-t-il. Citant Raymond Aron, « la liberté politique contribue à rendre les hommes dignes d'elle, à en faire des citoyens ni conformistes, ni rebelles, critiques et responsables », attentif à nos convulsions politiques et sociales, le brillant enfant de Tunisie semble vouloir nous rappeler ce que nous devions déjà savoir. A méditer et à observer.