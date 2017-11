Sénégal: La PNA débloque 17 milliards pour l'achat de médicaments

«Les CRD vont amener les postes de santé et même les districts à comprendre qu'aujourd'hui, toute la stratégie repose sur la mutualisation des ressources. Et, par conséquent, il faut absolument que le fluide produit soit en adéquation avec les flux financiers», a-t-elle lancé.

« En cinq ans, la croissance de distribution des médicaments a été élargie aussi bien en terme d'acquisition et de stock de sécurité, Et nous sommes passés de 2012 à 2017 à une enveloppe de près de 17 milliards de FCFA soit à un taux de 97% d'augmentation», a déclaré le docteur Annette Seck Ndiaye.

