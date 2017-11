Sénégal: Les stratégies antiterroristes mondiales, africaines et sous-régionales - Contribution de la jeunesse africaine

Ce thème était celui de la Conférence organisée le vendredi 09 décembre 2016, à l'Université Cheikh Anta Diop (UCACD II).

Celle-ci avait comme invité d'honneur, Son Excellence, Abdallah AHMED Al ABDANI, Ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite au Sénégal. Elle avait comme conférenciers, le Colonel Yoro THIAM (Ph.D) Consultant et Enseignant à ICAGI, Amadou Mahtar MBOW et Ahmed DAWELBEIT, Membre d'honneur du CACSUP (Centre Africain de Complémentarité Scolaire Universitaire et de Promotion).

Les conclusions de cette conférence sont les suivantes :

Le terrorisme est défini comme étant l'emploi de la violence pour terroriser des individus ou une population donnée et d'atteindre des objectifs politiques. Cette définition qui paraît simple cache des notions difficiles à déterminer. L'emploi de la violence est-il commis par des moyens légaux pour des objectifs ou pas ?

La réponse à cette question détermine s'il s'agit du terrorisme ou de lutte pour une cause noble. Mais dans ces conditions, la difficulté de trouver une définition universelle peut générer des solutions acceptables par tous à opposer aux autres criminels du terrorisme international.

Au cours de cette conférence, différents types de terrorisme ont été décollés :

Il s'agit, entre autres de :

- Le terrorisme individuel : il est commis par de petits groupes anarchistes isolés ou des individus nihilistes ;

- Le terrorisme organisé : il est soutenu par différentes idéologies : extrêmes gauche ou droite, djihadistes, salafistes, narcotrafiquants ;

- Le terrorisme d'État : c'est lorsque le terrorisme est commis, commandité ou manipulé par des services parallèles aux services officiels ;

- Le terrorisme économique : celui-ci vise la déstabilisation économique d'une société ou d'un État tiers.

Mais au fait, quelles sont les causes et les racines du terrorisme ? Cette importante conférence en a fait ressortir trois :

1) La pauvreté, le chômage, la marginalisation et l'injustice entre les individus et les régions. Une population qui vit dans la misère et fragilisée, succombe facilement à la démagogie de l'extrémisme et à ses promesses chimériques et bascule dans le terrorisme. Il y a aussi l'ignorance, le manque de culture de ceux qui écoutent les agents terroristes ;

2) La naïveté du pouvoir qui ne croit pas que tout pays sous menace, interne ou externe, qui le guette quelque part, que le malheur n'arrive qu'aux autres ; il ne s'y attend pas ; donc, il ne se prépare pas au pire ;

3) La faiblesse du pouvoir, ne s'étant pas préparée au pire, le pouvoir démuni, se trouve affaibli et ne peut faire face à toute éventualité. Alors le terrorisme agit, redouble d'effort, se réjouit des coups qu'i a portés au pouvoir et fait avancer ses pions pour atteindre ses objectifs ultimes : vaincre l'Etat et changer la société qu'il croît impie.

Dans la lutte antiterroriste, il faut toujours avoir présent à l'esprit la précieuse équation suivante : où, quand, comment le terrorisme va-t-il frapper ?

C'est le lieu de saluer et d'appuyer fortement l'idée du Président du CACSUP à savoir la création d'un Centre de Stratégie et de Recherche sur l'autel de la lutte contre le terrorisme. Par ailleurs, cette conférence a adressé ses vifs remerciements à Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur pour le projet de l'offre de deux bibliothèques à l'université Cheikh Anta Diop qui constitueront des vitamines intellectuelles pour nos étudiants et nos chercheurs.