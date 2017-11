Tunisie: Ali Boumnijel débarque

Un renfort judicieux qui a été, faut-il l'avouer, fortement apprécié par toutes les composantes de l'Etoile, public et joueurs principalement.

«Sid Ali» (pour les intimes) pourra être grandement utile par son charisme, son professionnalisme unanimement reconnu, sa riche expérience et surtout ses capacités de meneur d'hommes patenté qui lui permettront de remettre de l'ordre à la maison et de conférer à l'encadrement technique de l'équipe plus de consistance et de vécu: «C'est un honneur pour moi de travailler au sein d'un grand club comme l'Etoile, je mettrai toute mon expérience et mon savoir-faire à la disposition du groupe, outre mon apport pour la formation des entraîneurs. J'espère vivement être à la hauteur des attentes placées en mon humble personne.

De plus, je dois vous avouer une anecdote : quand je débarquais aux stages de l'EN, j'étais particulièrement proche du contingent étoilé qui avait toujours eu ce petit quelque chose de spécial qui me poussait à côtoyer principalement les joueurs de l'Etoile», nous a déclaré le désormais futur adjoint de Velud (ce dernier s'est même permis de demander l'avis de Bertrand Marchand qui avait Boumnijel comme adjoint quand il exerçait au Qatar). A signaler que l'ex-capitaine de notre team national -- qui a signé un bail jusqu'au mois de juin 2018 avec une option de prolongation de deux ans -- a entamé ses nouvelles fonctions depuis la séance d'hier.

Marchand toujours dans les parages !

Le nom de l'ex-entraîneur de l'Etoile lors de l'épopée de 2007 refait de nouveau surface. En effet, après avoir nourri l'espoir de reprendre les destinées techniques des coéquipiers de Balbouli -- un vœu repoussé illico presto par le président étoilé et même par le public --, Bertrand Marchand s'est entretenu avec Dr Ridha Charfeddine pour lui proposer un projet afférent à la stratégie future du club, essentiellement en matière de formation, de repérage surtout des jeunes talents africains et de placement ensuite de ces derniers au niveau européen. «J'ai proposé au président un projet stratégique complet pour le club par rapport au volet de la formation et de la valorisation du potentiel des jeunes talents formés au club. A ce sujet, je dois avouer que deux centres de formation portant mon nom ont été inaugurés au Sénégal et en Gambie et qui peuvent servir de vivier africain pour l'Etoile, surtout que la législation européenne interdit l'engagement de jeunes joueurs de moins de 18 ans. Donc, l'Etoile pourra profiter de ces talents de 14-18 ans pour les former et réaliser une plus-value financière considérable par la suite », nous a déclaré Bertrand Marchand.