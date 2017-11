Tunisie: El Jaïda dans les salles

El Jaïda, coproduction Selma Baccar et Abdelaziz Ben Mlouka et réalisé par Salma Baccar, est un film qui réunit une belle brochette d'acteurs, dont Wajiha Jendoubi, Souhir Ben Amara, Najoua Zouhaïr, Khaled Houissa, Bilel Béji, Salma Mahjoubi, Fatma Ben Saïden, Ahmed Héfiane, Mohamed Ali Ben Jemaâ...

Le film se termine par une scène à l'ANC en 2011 avec la fille de Bahja qu'on retrouvera comme députée démocrate en train de défendre les droits acquis de la femme à travers le CSP et de rejeter férocement les propositions de référence à la charia qui lui rappelle celles par lesquelles sa mère et d'autres femmes dont les vies furent brisées par des interprétations aussi injustes qu'erronées.

Jalonnée d'informations et d'anecdotes politiques, l'histoire des quatre héroïnes et de Dar Joued se termine avec le retour de Bourguiba le 1er juin 1955 et la promulgation du Code du statut personnel en août 1956.

D'âges et de conditions sociales différents, elles sont condamnées à cohabiter ensemble, entourées de plusieurs autres femmes aux destins aussi dramatiques que divers. Elles finissent par s'accepter, devenir amies, confidentes et solidaires face aux injustices que leur inflige leur geôlière «la Jaïda».

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.