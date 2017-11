Togo: Un formidable instrument de croissance

Kenya Airways et Egypt Air devraient prochainement desservir le Togo, a annoncé mercredi Gnama Latta, directeur… Plus »

C'est dans ce contexte que la Banque africaine de développement (BAD) a lancé il y a 5 ans le Fonds Africain de Garantie (FAG), un système de garantie, en adéquation avec le marché, qui vise à faciliter l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises africaines. Le Fonds bénéficie de l'appui financier de l'Espagne et du Danemark.

Une régionalisation du soutien et la mise en commun des ressources sont nécessaires pour éviter les doubles emplois et le manque d'efficacité.

L'aide au développement des PME en Afrique reste très fragmentée avec plusieurs bailleurs de fonds et institutions financières de développement (IFD) qui mettent en œuvre de nombreux programmes de manière non coordonnée.

Mais les PME ont aussi et surtout besoin d'un accès accru au crédit bancaire. Les petites et moyennes entreprises (98% des sociétés au Togo) sont confrontés à ce problème en dépit d'une légère amélioration ces dernières années.

Les petites et moyennes entreprises (PME) ont un rôle clé pour la réduction de la pauvreté, la création d'emplois et l'accélération de la croissance.

