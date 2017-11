Afrique: Mille et un maux qui « grippent » le système de santé

C’est dans sens que l’harmonisation qui est faite au niveau ouest africain et qui doit se poursuivre au niveau des curricula. C’est la même chose pour des programmes de santé transfrontaliers pour prévenir et prendre en charge des pays comme les grandes pathologies.

Compte tenu de l’importance de la formation pour tout système de santé performant, des directives de l’Union africaine en la matière sont également attendues. « Il faudrait une agence africaine du médicament», recommande Mme Layla Sentissi. Et d’ajouter : « On peut proposer des traitements de qualité qui répondent aux standards internationaux à des coûts accessibles ».

Selon l’ancien ministre ivoirien de la santé, Dr Thérèse N’Diri Yoman, « l’initiative de Bamako a déjà proposé aux pays africains les médicaments traditionnels améliorés et ce qui peut rendre accessible les moyens de se soigner et ne pas couper carrément les habitudes traditionnelles des populations ».

Dans cette même veine, le Dr Thérèse N’Diri Yoman de la Côte d’Ivoire pense que le plus grand défi que l’Afrique doit relever est d’apporter à ses populations des soins de qualité et des médicaments disponibles et accessibles. « Le grand problème c’est comment financier la santé et comment permettre aux populations de se prendre en charge ».

