Maroc: Message de condoléances de SM le Roi au Président iranien suite au séisme ayant frappé son pays

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président de la République Islamique d'Iran, M. Hassan Rohani, suite au violent séisme qui a frappé la province de Kermanshah, faisant des victimes et causant d'importants dégâts matériels.

Dans ce message, le Souverain exprime au Président Hassan Rohani et à travers lui, aux familles éplorées et au peuple iranien frère, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion.

En cette douloureuse épreuve, SM le Roi implore le Très-Haut d'entourer les victimes de Sa sainte miséricorde et d'accorder patience et réconfort à leurs proches et prompt rétablissement aux blessés.