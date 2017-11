Maroc: Message de condoléances de SM le Roi au président irakien suite au séisme ayant frappé son pays

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République d'Irak, Fouad Massoum, suite au puissant séisme qui a frappé son pays.

SM le Roi affirme, dans ce message, avoir appris avec une profonde émotion la nouvelle du puissant séisme qui a frappé plusieurs régions de l'Irak frère, faisant des victimes et causant des dégâts matériels.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime au Président Massoum et, à travers lui, aux familles éplorées et au peuple irakien frère, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut d'entourer les victimes de sa vaste miséricorde et d'accorder patience et réconfort à leurs familles et prompt rétablissement aux blessés.