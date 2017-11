Tunisie: Quatre-vingt-dix ans de création pour jeune public

«C'est un immense honneur et plaisir de pouvoir proposer au public tunisien nos plus belles productions dans le Grand-Tunis et de rencontrer, d'échanger et de partager autour de nos films». S'exprime Jean-François Camilleri, Président de The Walt Disney Company France & Maghreb

La magie Disney se dévoilera à travers quatre temps forts : la présentation en avant-première exceptionnelle, lors de la soirée d'ouverture, du nouveau film d'animation Disney. Pixar Coco dans la salle le Colisée. Cet incroyable voyage coloré et musical au cœur des traditions mexicaines se dévoilera en présence de la marraine de cette 1ère édition du festival, Aicha Ben Ahmed.

La programmation qui aura lieu dans les six salles est faite de classiques en copie restaurée de plus de 30 films qui ont marqué l'histoire du studio parmi lesquels Le roi lion, Le livre de la jungle, Toy store mais aussi des films en prises de vues réelles comme Pirates des Caraïbes : La vengeance de Salazar ou Qui veut la peau de Roger Rabbit ?

Le concert exclusif de Cerise Calixte, voix française de Vaiana. Révélée par «Le Bleu Lumière» une des chansons phares du film Vaiana, La légende du bout du monde, cette artiste aux multiples talents, sera accompagnée, pour l'occasion, par des musiciens de l'école Django Reinhardt de Tunis, et interprètera les plus beaux titres des films Disney, celles que l'on garde en mémoire et qu'on a toujours le plaisir de fredonner.

Le Master class sur le thème : «De Mickey à Coco : 90 ans d'innovations technologiques au service de l'art de l'animation» animé par Sébastien Durand, expert de Disney, de l'art de l'animation et, plus généralement, de la pop culture, qui montrera comment la technologie a su sublimer le cartoon en se mettant au service de l'histoire et des artistes des Studios Disney et Pixar. Destiné aux étudiants de la Ville de Tunis, ce Master class est également ouvert au public gracieusement.

Trois jours durant, les Tunisiens vont pouvoir vivre des moments d'émerveillement et de bonheur à travers des avant-premières, des films, un concert exceptionnel et bien d'autres surprises... Un rendez-vous à ne pas manquer !

Et pour que la fête soit encore plus belle, Disney reversera l'intégralité de ses recettes au profit de l'association SOS Villages d'enfants Tunisie.