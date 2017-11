Angola: La ministre de l'Enseignement supérieur veut l'engagement des établissements de Huíla

Lubango — Les cadres de l'Université Mandume Ndemufayo (UMN) et d'autres établissements d'enseignement supérieur de la province de Huíla ont été conseillés mercredi à Lubango de travailler plus dur pour améliorer la qualité de la formation du personnel.

La ministre de l'Enseignement Supérieur, Science, Technologie et Innovation, Maria Sambo, qui parlait durant une rencontre avec les travailleurs de l'UMN, a affirmé que la responsabilité incombait à tous, de transformer l'enseignement supérieur en pariant sur l'efficacité et l'efficience.

"Cette transformation dépend de chacun de nous, nous devons avoir des volontés et des attitudes qui produisent le changement. Nous pouvons même faire approuver des décrets très importants, avec des mécanismes de contrôle et de surveillance, mais cela dépendra de l'intérêt, de l'engagement et de la responsabilité de chacun pour l'amélioration du sous-système de l'enseignement supérieur et par conséquent la recherche scientifique».

Selon la ministre, chaque Angolais devrait se sentir identifié dans les mesures politiques et les actions à entreprendre pour atteindre les objectifs exprimés dans le programme du gouvernement.

"Nous savons tous qu'il y a un mal qui nous érode et nous empêche d'avoir nos universités au sommet, au moins dans notre sous-région, la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), et aussi longtemps que les pratiques néfastes prévalent, la corruption, La fraude, le népotisme, le détournement, le trafic d'influence, mous ne pourront progresser localement, et encore moins sur le plan international», a-t-elle déclaré.

Il a souligné que bien que l'enseignement supérieur connaisse une avancée significative en Angola, avec l'entrée de nombreux jeunes, on doit exiger plus de travail dans l'enseignement supérieur.

"L'effort passe d'abord par le changement de comportement, nous avons la responsabilité, au sein du gouvernement, de tout faire pour améliorer progressivement les conditions de travail, la rémunération et toutes les catégories favorables aux mauvaises performances", a-t-elle insisté.

Après la réunion, la ministre, accompagné du secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, Eugénio da Silva, a visité les facultés de droit, d'économie, de médecine et les nouvelles installations de la faculté de médecine de l'UMN. ), l'Institut Supérieur de sciences de l'éducation (ISCED). Elle visite cet après midi l'Institut supérieur polytechnique de Huila de l'UMN et se réunit avec des représentants des instituts supérieurs privés de la province.