Maroc/Cote d'Ivoire: Mondial 2018 - Les Lions de l'Atlas vont se préparer en Europe

Désormais, les choses sérieuses peuvent commencer pour les Lions de l'Atlas. Passer l'euphorie de la qualification pour le Mondial 2018, Hervé Renard a encore un chantier devant lui et pas des moindres. Mettre en place un système de jeu porté sur l'offensive et les passes courtes tout en conservant les bases défensives acquises tout au long des qualifications (seule équipe au monde à n'avoir pas encaissé de but). L'enjeu est d'éviter de faire comme l'Algérie lors de la Coupe du monde 2010 où il n'y avait pas de projet de jeu ambitieux. Distiller cet esprit de la gagne et ne pas aller en Russie pour subir ou être spectateur. Il faudra désormais se mettre dans une optique de compétitivité car cette équipe a les moyens techniques d'atteindre le dernier carré.

