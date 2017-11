Congo-Kinshasa: Nicaise Kudimbana - Le Congolais ne regrette pas d'avoir privilégié son club plutôt que les Léopards

Nicaise Kudimbana a en effet décidé pour l'occasion de refuser une convocation chez les Léopards de la RDC, conscient que le match à Westerlo était sa chance et que l'Union Saint-Gilloise comptait sur lui. Alors qu'il devait être réquisitionné par son équipe nationale, Nicaise a demandé et obtenu de la part du coach de la RD Congo de pouvoir privilégier les intérêts de son club. « M. Ibenge n'a pas accepté avec un enthousiasme débordant ma requête, mais il a compris ma situation. Nous n'avions quasiment plus aucune chance de nous qualifier pour la Coupe du Monde et je savais que je serais titulaire contre Westerlo. Mon employeur actuel avait besoin de moi, » déclare Kudimbana dans des propos relayés par la Dernière Heure.

Après quatorze matches, Marc Grosjean allait tirer un premier bilan par rapport au poste de numéro 1. Et pour le quinzième match de la saison, c'est Nicaise Kudimbana qui gardait la confiance du coach unioniste qui, plus tôt dans la semaine, avait refusé de rejoindre l'équipe nationale de la RD Congo.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.