Cote d'Ivoire: Promotion du genre - Une caravane sillonne le pays

Outre Grand-Bassam et Yamoussoukro, la caravane visitera, également, les villes de Daloa, Tiassalé, Abidjan, Korhogo, Bouaké.

La ville de Yamoussoukro a abrité le 10 Novembre, une caravane de sensibilisation et de formation des jeunes filles des lycées et collèges sur le leadership féminin et l'autonomisation de la femme.

Cette rencontre, qui constitue la deuxième étape d'une tournée, après celle de Grand-Bassam, le 27 octobre, se veut un cadre de sensibilisation, d'inspiration et de renforcement des capacités des jeunes filles, en vue d'accroître leur implication dans le développement de la Côte d'Ivoire. C'est une initiative de l'association Sephis, avec à sa tête, Mme Sefora Kodjo, sa présidente. Plus de 150 filles, venant des différentes écoles de Yamoussoukro ont pris part à cette rencontre, organisée à l'Institut National Polytechnique Houphouët Boigny (Inphb).

A l'occasion, une conférence sur le leadership féminin et l'autonomisation de la jeune fille a été tenue par la Présidente de SEPHIS, elle-même. Elle a été appuyée à travers un panel par Mmes Emma N'Da Akissi Directrice du Tourisme et Aphing Kouassi Rose-Chantal Directrice de la salubrité urbaine qui ont partagé leurs expérience professionnelle et personnelle avec les participantes. Dénommée « campagne nationale Sephis Tour for Women Empowerment », cette initiative vise à former 1000 jeunes étudiantes et élèves âgées de 18 à 35 ans, avant fin décembre.

Outre Grand-Bassam et Yamoussoukro, la caravane visitera, également, les villes de Daloa, Tiassalé, Abidjan, Korhogo, Bouaké. Faut-il le souligné, l'initiative est parrainée par le Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de L'État, Amadou Gon Coulibaly. Pour couronner cette étape, une action sociale a été organisée le samedi 11 novembre, au village Sos de Yamoussoukro. Des ivres et non-vivres ont été apportés à l'occasion aux pensionnaires de l'orphelinat.