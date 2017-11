Cote d'Ivoire: RHDP à Oumé - Touré Aya Virginie prône l'union

On l'attendait après la défaite de la Côte d'Ivoire par le Maroc ce samedi dans le cadre de la… Plus »

Le député d'Oumé a tenu à remercier les partis membres du Rhdp qui, pour elle, œuvrent pour le vivre ensemble dans son département. La fin des élections ne signifiant pas la fin du travail de terrain, Touré Aya virginie a profité de l'occasion pour offrir deux motos au Pdci-Rda. Ces motos, a-t-elle dit, permettront au Pdci « d'aller plus facilement sur le terrain porter le message de paix, de rassemblement et de pardon que prône le Rhdp ».

« Le Pdci a suivi le mot d'ordre et m'a votée. Je lui dois reconnaissance », a déclaré l'ex-présidente du Rassemblement des femmes républicaines (Rfr) à cette rencontre qui eu lieu au siège dudit parti. Elle a invité les uns et les autres à mettre leurs ambitions de côté afin de s'unir et d'aller au parti unifié pour le bien de la Côte d'Ivoire.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.