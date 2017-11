Cote d'Ivoire: COP23 - La ministre Anne Ouloto vend le "cacao, ami de la forêt"

Lors d'un panel organisé aujourd'hui à Bonn, la ministre a insisté sur la volonté du gouvernement ivoirien de tenir ses engagements en matière de forêt.

COP23 : La ministre Anne Ouloto vend le "cacao, ami de la forêt"

Le cacao de bonne qualité, c'est bien, mais le cacao ami de la forêt, c'est encore mieux, et il faut s'engager dans cette voie de façon résolue. C'est la substance des discussions qui ont eu lieu hier, à Bonn, lors d'un panel organisé par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), très engagé sur la question du soutien aux pays en développement dans la mise en œuvre de leurs contributions déterminées au plan national, notamment à travers son programme « Transformer les vies à travers l'action climatique ».

Développer l'agriculture sans dégrader la forêt, un programme connu sous l'appellation « agriculture zéro déforestation », est désormais un axe majeur des initiatives internationales visant le développement durable, qui mobilise divers acteurs pendant la 23è Conférence des parties à la convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques (Cop23) qui se tient à Bonn, en Allemagne, jusqu'à samedi prochain.

Soucieuse de consolider sa place de leader agricole majeur en Afrique tout en préservant son couvert forestier affecté ces dernières décennies par une agriculture intensive, la Côte d'Ivoire est pleinement engagée dans l'agriculture zéro déforestation, et particulièrement l'une de ses déclinaisons les plus déterminantes, le programme « Cacao, ami de la forêt ivoirienne ». Prenant la parole au cours de cet évènement parallèle axé sur l'intégration des initiatives de la chaîne d'approvisionnement durable et des financements REDD+ (Réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts) à l'échelle nationale, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du développement durable, Mme Anne Désirée Ouloto, a souligné l'importance de ce programme pour la Côte d'Ivoire.« Cette thématique, a-t-elle rappelé d'emblée, est d'autant plus importante que la problématique de la déforestation liée à la production de nos principales spéculations agricoles de rente (Cacao, hévéa et palmier à huile) est au centre des réflexions menées au plus haut niveau de l'Etat pour garantir une croissance économique soutenue et le développement durable du pays, dans la perspective de consolider sa trajectoire vers l'émergence ».

Par ailleurs, a-t-elle poursuivi, la stratégie nationale de développement bas carbone (INDC, 2015), formulée avec l'appui du Pnud et qui cible une réduction de 28% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030, a mis en exergue trois secteurs prioritaires dont l'agriculture - forêt où des efforts doivent être faits pour infléchir la réduction des émissions de Gaz à effet de serre (GES) en Côte d'Ivoire.

Face à ce challenge de la durabilité de la production des cultures de rentes conciliant développement agricole et gestion durable des ressources forestières, la Côte d'Ivoire n'est pas restée inactive a soutenu Mme Ouloto, partageant l'expérience ivoirienne avec l'auditoire. Le pays a adhéré en juin 2011 au mécanisme REDD+ et est membre de deux plateformes internationales d'appui à la REDD+ : le Programme Onu-REDD (initiative conjointe Fao/ Pnud/Pnue) et le Fcpf (Fonds de partenariat pour le carbone forestier de la Banque mondiale). En outre, le gouvernement ivoirien bénéficie de l'aide de l'Agence française de développement depuis 2013 dans le cadre du Contrat de réduction de la dette - Développement (C2D) et de la Facilité REDD+ de l'Union Européenne (UE-REDD).

Le gouvernement ivoirien s'est aussi engagé à s'investir dans la production du cacao « zéro déforestation » lors du Sommet des Nations Unies sur le changement climatique, à New York en 2014, a rappelé le chef de la délégation ivoirienne à cette importante conférence mondiale sur le climat.

La Côte d'Ivoire s'est dotée récemment de sa Stratégie nationale REDD+. Et à travers le nouveau Programme national d'investissement agricole (Pnia), « nous voulons œuvrer pour la promotion d'une agriculture durable, compétitive, et créatrice de richesses équitablement partagées. La vision de ce Pnia pose le double enjeu d'un développement coordonné du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique, et de l'impact positif de ce développement sur l'environnement et sur la population ivoirienne dans son ensemble ».

La principale culture d'exportation du pays, le cacao, ne pouvait qu'occuper le haut du pavé. La Côte d'Ivoire a ainsi adhéré à l'Initiative Cacao - Forêts, (lancée par Son Altesse Royale, le Prince de Galles, le 16 mars 2017 à Londres) à laquelle les multinationales se sont engagées à développer des mécanismes de lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts dans la chaîne d'approvisionnement mondiale du cacao, à travers la mise en place d'un cadre d'action public-privé avec les gouvernements de la Côte d'Ivoire et du Ghana, deux pays leaders de la production de cacao. Selon la ministre, « ce cadre d'action commune traduit entre autres les actions à mettre en œuvre assortis de chronogramme pour une chaîne de valeur du cacao sans déforestation en Côte d'Ivoire ».

En termes de projets concrets de promotion de l'agriculture zéro déforestation en Côte d'Ivoire, le gouvernement à travers le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, s'est investi dans la formulation d'un projet structurant avec le soutien du Pnud, a révélé Mme Ouloto. Ce projet, a-t-elle fait remarquer, bénéficie d'un soutien du secteur privé (grands groupes chocolatiers - CARGILL, MARS, CEMOI, BARRY CALLEBAUT et MONDELEZ). « Il a été soumis au Fonds vert pour le climat (GCF selon son acronyme anglais), le 28 juin 2017 et nous continuons, toujours avec l'appui du PNUD, le plaidoyer auprès du secrétariat du GCF pour son approbation au « Board 19 », en février 2018.

Le pays bénéficie aussi d'un appui financier de l'Allemagne (BMZ-GIZ) pour renforcer le système de production zéro-déforestation du cacao et cela, avec le soutien technique du Green Commodity Program (GCP) du PNUD. « Nonobstant ces avancées dans la promotion des chaînes d'approvisionnement durables en Côte d'Ivoire, des défis existent et résident notamment dans la mobilisation des financements pour soutenir les initiatives en faveur de l'agriculture zéro déforestation », a plaidé Mme Ouloto.

Le financement reste donc le nerf de la guerre contre la déforestation due à l'agriculture, et l'instrument déterminant pour faire aboutir les programmes « cacao, ami de la forêt », qui devraient permettre à la Côte d'Ivoire de se tailler également une place de leader dans ce secteur du « cacao propre », c'est-à-dire produit sans «déforester» et à faible émission de carbone, qui structurera fortement le marché du cacao et du chocolat au cours des prochaines années.

L'intervention de la ministre, qui a co-animé avec les représentants de l'Equateur et du Costa Rica, ainsi que deux personnalités issues du secteur privé, a été chaleureusement accueillie par le public. Le panel a été en outre rehaussé par la participation du nouvel administrateur du Pnud, l'Allemand Achim Steiner et de Mme Naoko Ishi, Directrice générale et présidente du Fonds pour l'environnement mondial (FEM), le plus grand bailleur public de fonds pour des projets bénéficiant l'environnement mondial. Plus tôt dans la journée, la ministre a participé à une concertation ministérielle francophone sur "La mise en œuvre d el'accord de Paris : actions synergiques entre les Etats et les acteurs non-étatiques".