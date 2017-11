Cote d'Ivoire: Ligue 1 (5ème Journée) - L'Asec à l'épreuve de Moossou Fc

On l'attendait après la défaite de la Côte d'Ivoire par le Maroc ce samedi dans le cadre de la… Plus »

Le public pourra également se délecter d'un duel non moins important entre l'Usc Bassam et l'As Tanda. L'équipe de la cité balnéaire qui avait commencé la nouvelle saison en trombe, semble être émoussée. Logée dans le bas du tableau, bien heureuse, sera l'équipe qui aura les trois points cet après-midi.

En quatre sorties, Aké Loba et la Soa ne totalisent qu'un tout petit point au compteur. D'où tout l'intérêt de cette opposition pour les hommes de « Gbêkê » qui voudront gagner pour rester dans la dynamique de la victoire et pour les «Sonjas» être adroits devant les buts pour s'assurer la première victoire de la saison.

Une victoire des Mimosas cet après-midi relancerait les débats quand on sait que l'Africa sport devra bander les muscles pour surprendre l'Afad et son football à la fois spectaculaire et réaliste. Mais Badié Gbagnon, Akassou Koutouan et autres Zana Coulibaly devront tout de même se méfier des "banlieusards" de Moossou qui veulent quitter le ventre mou du classement.

