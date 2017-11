Libye: L'ONU dénonce les «horreurs inimaginables» subies par les migrants dans le pays

Indigné, le Haut-Commissaire conclut : « Nous ne pouvons pas être les témoins silencieux » de ces horreurs « au nom de la gestion de la migration et de la prévention de l'arrivée de personnes désespérées et traumatisées sur les côtes européennes. »

Et puis, il y a les viols des femmes, y compris des femmes enceintes, souvent des viols collectifs des gardes libyens, parfois affiliés au gouvernement. Et aucun soin pour les blessés, par exemple les mères qui perdent leur enfant après avoir été violées.

Et son compte-rendu ne s'arrête pas là. Il fait état de témoignages horrifiants de certains détenus. L'un d'eux décrit un enfer concentrationnaire, sans douches, sans toilettes, l'odeur d'urine et de défécations qui fait s'évanouir certains. Un autre parle de matraques électriques avec lesquelles les détenus sont frappés pour avoir demandé de la nourriture ou des médicaments, ou simplement des informations.

« Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants émaciés et traumatisés, empilés les uns sur les autres, enfermés dans des hangars sans accès aux nécessités les plus élémentaires et dépouillés de leur dignité humaine. » Voilà ce que les observateurs du Haut-Commissariat aux droits de l'homme ont vu, selon les propres mots de Zeïd Ra'ad al-Hussein.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.