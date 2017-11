Cameroun: Publicité - Régulation à améliorer

Toute chose qui plombe le progrès du secteur. « Nous sommes résolus à achever le cadre légal qui régit la publicité dans notre pays en régulant le domaine de l'audiovisuel, en milieu scolaire et des boissons alcoolisées. Car, le Conseil est appelé à donner un point de vue sur les méthodes correctives qui doivent être mises en place pour favoriser les opérateurs qui coopèrent avec les normes déontologiques et professionnelles qui régissent la pratique de la publicité. Ceci pendant que nous traquerons et combattrons les fraudeurs qui sont encore très actifs dans le secteur », a indiqué Issa Tchiroma Bakary.

Après 22 mois d'inactivité marqués par la disparation de certains membres de la grande famille de la publicité, les membres du Conseil national ont pu se réunir hier à Yaoundé. C'était au cours de leur première session ordinaire pour l'exercice 2017, suivie d'une session extraordinaire, toutes les deux présidées par le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, président dudit conseil. Au menu des travaux, l'implémentation du cadre légal régissant la loi sur la publicité au Cameroun. Celle-ci s'avère plus que nécessaire dans un contexte où le non-respect de la loi de 2006 est devenu récurrent. Les acteurs de la publicité eux mêmes (annonceurs, régisseurs et agences publicitaires) étant les premiers à ne pas suivre les normes.

