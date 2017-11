Burkina Faso: Fonds spécial routier - Des agents rejettent une nomination

Fonds spécial routier : des agents rejettent une nomination

Kantigui a eu vent de ce que la nomination, le 27 octobre 2017, d'un nouveau Directeur financier et comptable (DFC) est contestée par une partie des travailleurs du Fonds spécial routier du Burkina (FSR-B). Les frondeurs, selon les sources de Kantigui, pointent l' « illégalité » de cette nomination qui, selon eux, violerait l'article 22 du décret relatif à la procédure de gestion du personnel du FSR-B. Pour eux, le nouveau DFC devrait être recruté conformément aux statuts du Fonds et non « parachuté » du ministère en charge des Finances, comme cela a été le cas avec cet inspecteur du Trésor détaché auprès du Fonds spécial routier du Burkina. Ils accusent donc la direction du FSR de favoritisme et réclament, dans une lettre adressée au DRH du ministère des Infrastructures, avec ampliation au Premier ministre et à l'Autorité supérieur de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC), l'annulation du décret N°2017/033/ MI/SG/ DG-FSR-B portant nomination d'un directeur financier et comptable de la boîte en date du 27 octobre 2017 et l'annulation de la décision 2017/031/MI/SG/DG-FSR-B du 18 septembre 2017 mettant fin aux fonctions du DFC intérimaire. Kantiguia, d'ailleurs, appris que le directeur de l'audit interne du Fonds a informé le premier responsable de ce qu'il n'est pas question pour lui de viser une décision de nomination « d'un détaché au poste stratégique de DFC du FSR-B ».

Ces bisbilles, a-t-on rapporté à Kantigui, ont occasionné de nombreux désagréments aux travailleurs qui attendent encore leurs salaires d'octobre 2017. Le paiement des avances de démarrages, décomptes, remboursements aux entrepreneurs a quelque peu été perturbé du 18 septembre au 2 novembre courant. Kantigui ne peut donc que souhaiter un règlement rapide de ce problème, surtout qu'il intervient au moment où le ministère des Infrastructures semble avoir amorcé la vitesse de croisière dans la réalisation des infrastructures prévues dans le cadre du projet du chef de l'Etat.

Axe Zorgho-Ouagadougou : des bennes qui dérangent

Kantigui a été sidéré de vivre le spectacle désolant que les transporteurs d'agrégats livrent à la population sur la route nationale n°4, tronçon Ouagadougou-Zorgho. En effet, les camions bennes sont nombreux à se ravitailler en sable et gravier dans la province du Ganzourgou et particulièrement dans la commune de Zorgho, chef-lieu de ladite province, d'où ils convoient leurs chargements vers la capitale, Ouagadougou. Malheureusement, si le chargement n'est pas débordant, c'est l'ouverture arrière de la benne qui est en piteux état et les camionneurs ne daignent pas prendre des dispositions pour couvrir leur « marchandise ». Conséquences, ce sont des quantités importantes de poussière et de graviers qu'ils déversent sur le bitume. Kantigui en veut pour preuve les interpellations faites aux autorités locales par un membre des organisations de la société civile lors des cadres de concertation provinciale du Ganzourgou. Une société de travaux routiers est particulièrement mise à l'index au regard de l'insouciance de ses conducteurs. Kantigui appelle donc les conducteurs à revoir leur comportement et invite les autorités à veiller au respect des principes de la circulation routière pour ne pas mettre la vie des citoyens en danger.

Gouvernorat de Kaya : polémique autour d'une réaffectation d'appelés SND

En séjour récemment dans la capitale régionale du Centre-Nord, Kantigui a été informé d'un fait qui l'a laissé pantois. En effet, il s'agit d'une affaire d'affectation des appelés de la 67e promotion du Service national pour le développement (SND). En effet, il a été rapporté à Kantigui que par note de service, en date du 9 octobre 2017, les appelés volontaires du SND mis à la disposition du gouvernorat du Centre-Nord ont été affectés dans les différents services de la région. Ainsi a-t-on soufflé à Kantigui, une des appelés, affectée au haut-commissariat de Boulsa, chef-lieu de la province du Namentenga, non satisfaite de sa destination, a usé de ses relations pour l'annulation de la décision. Quelques jours plus tard, soit le 7 novembre, une autre note de service la réaffectait au haut-commissariat de Kaya, chef-lieu de la province du Sanmatenga, en remplacement d'une autre appelée déjà en service. Cette même note de service réaffecte celle du haut-commissariat de Kaya au haut-commissariat de Boulsa. Ce qui intrigue dans cette affaire, selon l'informateur de Kantigui, est que l'appelée qui doit rejoindre Boulsa est déjà installée à Kaya avec un enfant inscrit à la maternelle. A en croire la source de Kantigui, si cette dernière doit rejoindre son nouveau poste d'affectation, elle subira quelque part un préjudice. Une chose est sûre, Kantigui, la voix des sans voix, promet de suivre cette affaire de près.

TGI de Kaya : plus d'éclairage pour la salle d'audience

Kantigui,qui suit souvent les procès au Tribunal de grande instance (TGI) de Kaya, a constaté qu'il y a une insuffisance de lumière dans la salle d'audience. En effet, sur vingt ampoules installées dans cette salle, seulement six sont fonctionnelles. Le reste des ampoules, soit quatorze, est hors d'usage. Parmi les six ampoules fonctionnelles, Kantigui a fait l'amer constat que trois d'entre elles s'éteignent par moment. La partie de la salle d'audience réservée aux avocats ainsi qu'au procureur du Faso est sans ampoule fonctionnelle. Cette insuffisance de lumière fait que la salle est sombre. En plus de ce faible éclairage, il y a l'absence de la sonorisation. Le problème n'est peut-être pas propre au palais de justice de Kaya, mais il mérite d'être posé à qui de droit. C'est pourquoi, Kantigui invite les autorités compétentes à se pencher sur ces problèmes. Toute chose qui aidera les différentes parties en procès à mener sereinement les débats. Sans en faire trop, Kantiguia également remarqué qu'une partie de la salle d'audience a été transformée en un magasin où sont entreposés, entre autres, des documents, des vélos, des motos, des tables et une photocopieuse.

Université Joseph Ki-Zerbo : des coupures d'indemnités

Il est tombé dans l'oreille de Kantiguique des coupures d'indemnités de responsabilité à l'Université Ouaga I Pr Joseph-Ki-Zerbo ont mis en colère les victimes qui disent ne rien comprendre. Des directeurs d'UFR, des directeurs centraux et tous ceux qui occupent un poste de responsabilité qui donne droit à une indemnité de responsabilité ont été surpris de constater des coupures sur leurs bulletins de salaire de fin octobre 2017. Ils n'auraient jamais reçu une note qui annonçait ces coupures encore moins qui les justifiait. Kantigui qui a voulu comprendre les raisons de la disparition de ces indemnités a appris qu'il y a pourtant eu une note et que la mesure vise à contraindre tous ceux qui en bénéficiaient à transmettre à la Présidence de l'Université les actes administratifs qui les nomment aux différents postes de responsabilité. « La mesure vise à assainir », a-t-on rétorqué à Kantigui. Certes, mais dans ce contexte de tensions et d'agitation dans la plupart des administrations publiques,Kantigui estime, pour sa part, qu'il aurait fallu trouver une autre formule pour ne pas faire de mécontents ou de potentiels « paralyseurs » du fonctionnement de ce temple du savoir. La direction des ressources humaines de l'Université n'aurait-elle pas pu réunir les documents dont a besoin la Présidence pour éviter ces suspensions d'indemnités et qui font aujourd'hui des gorges chaudes ? Toute mesure touchant aux droits acquis est à prendre avec tact. Kantiguiespère que les mécontents auront le sourire aux lèvres en fin novembre.

Ziniaré : le maire ne se reconnait pas dans les allégations de la coalition MPP-AJIR-NAFA

Dans sa publication du mercredi 25 octobre 2017, Kantigui faisait cas d'une lettre adressée au maire de la commune de Ziniaré par une coalition de conseillers du MPP, de la NAFA et de l'AJIR. En réaction, le maire, Pascal Compaoré, reconnait la fidélité au contenu de la lettre dont Kantigui a fait preuve, mais nie les griefs que la coalition lui fait. Parlant de la coupe de l'élu où ses contestataires l'accusent d'avoir écarté des conseillers dans l'organisation, il se défend en disant que la raison a été clairement expliquée à tout le conseil. En effet, selon lui, c'est pour garantir les chances de réussite de l'organisation qu'il a confié cet aspect aux acteurs du monde des sports. Sur l'organisation de la journée d'échanges avec les ressortissants de la commune à Ouagadougou, il a indiqué que l'information ayant été divulguée bien avant la rencontre, la coalition ne peut pas dire qu'elle n'a pas été associée, car tout le monde y était convié.

En ce qui concerne la construction de ralentisseurs dans la ville de Ziniaré, M. Compaoré certifie qu'avec les conseils avisés du directeur provincial en charge des infrastructures de l'Oubritenga, les normes en la matière ont été respectées. Les autres accusations, notamment d'octroi de centaines d'hectares à des promoteurs immobiliers, de campagne déguisée à travers la construction d'infrastructures sociales, il les bat en brèche avec des arguments à l'appui. En dépit de ces allégations, il dit avoir l'intention de poursuivre ses œuvres en faveur de la population. D'ailleurs, affirme-t-il, son mandat est placé sous le signe de la transparence, de la proximité et de la redevabilité. En tous les cas, Kantigui souhaite une entente au sein du conseil municipal de Ziniaré pour une meilleure exécution des chantiers de développement.