Madagascar: Ambohidrapeto - Des trafiquants jettent des cadavres de tortues

D'après les premiers éléments de l'investigation, une tortue étoilée se négocie à plus de deux cent dollars US sur le marché. « Après le démantèlement de trois réseaux de contrebandiers de ces reptiles en 2016, le trafic recommence à présent à faire grand bruit. Il attire l'attention des braconniers, alors que les barons restent insaisissables », a soulevé une source proche du secrétariat d'Etat chargé de la gendarmerie. Une mesure prise de leur part a été ainsi annoncée.

Des trafiquants à identifier à travers l'enquête de la gendarmerie ont jeté des cadavres de tortues dans la nuit de lundi à hier, à Ambohidrapeto. Ces reptiles astrochelys radiata, endémiques de Madagascar étaient enfouis dans des chaussettes dans un carton, un sac de 250 kg et une valise. La gendarmerie dénombre plus de cent dépouilles, dont une partie était déjà en état de putréfaction.

