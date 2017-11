Centrafrique: L'ONU décide de renforcer sa mission de paix

Ce mercredi 15 novembre, le Conseil de sécurité des Nations unies renouvelle pour un an le mandat de la… Plus »

La Centrafrique est enlisée dans un conflit depuis le renversement, en 2013, du président François Bozizé, par une coalition pro-musulmane (l'ex-Séléka), qui a entraîné une contre-offensive des antibalaka, ou antimachettes), milices animistes et pro-chrétiennes. Mais les interventions armées de la France (2013-2016) et de l'ONU ont permis de réduire les violences, notamment à Bangui.

La résolution, rédigée par la France, permettra à la force de paix d'être plus mobile et réactive en Centrafrique, toujours en proie aux violences. La Minusca sera aussi autorisée à déployer dans le pays jusqu'à 11 650 personnes, dont 2 080 policiers et 480 observateurs militaires.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.