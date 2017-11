Sénégal: Saisie de médicaments contrefaits à Touba - L'Ordre des pharmaciens se constitue partie civile

"Les autorités religieuses doivent dénoncer" cette situation, a-t-il dit, ajoutant que l'enquête portant sur cette affaire "peut révéler qu'il y'a de gros bonnets derrière et ceci ne doit pas passer par pertes et profits".

Si l'on en croit l'avocat, ce dossier est d'une "extrême importance". "Cette affaire va aller en information. Le procureur de la République va saisir le juge d'instruction parce que les faits sont d'une extrême gravité et on est en face d'un système mafieux dans le cas de ce dossier", a-t-il déclaré.

Il a exhorté les professionnels du secteur à "la défense de la cause des populations", avant d'annoncer que l'Ordre des pharmaciens de Diourbel s'est constitué partie civile et s'est attaché les services de Me Abdoulaye Babou pour défense ses intérêts.

S'exprimant lors d'un point de presse, mercredi, le président de la section de Diourbel de l'Ordre national des pharmaciens, le docteur Ndiaye Sall, a salué "la vigilance des gendarmes qui a permis la saisie" de ces "produits contrefaits qui sont la cause de maladies cardiaques, rénales, etc."

Les gendarmes de Touba ont saisi dimanche 2 camions immatriculés en Guinée et dont le chargement, des produits "injectables non commercialisables, devait être livré à Touba Alieu.

