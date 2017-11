Sénégal: De "nouvelles orientations majeures" de l'ANPECTP pour 2017-2018

L'atelier qui a réuni pendant trois jours les directeurs, responsables de projets et programmes ainsi que les coordonnateurs régionaux de l'Agence nationale de la Case des tout-petits, a permis de partager ces orientations de l'année scolaire 2017-2018 et les dispositions à prendre pour l'organisation de la Semaine de la petite enfance.

Dans le cadre du partenariat au niveau local, notamment avec les partenaires techniques et financiers (PTF), les ONG et les collectivités locales, l'Agence a signé des protocoles d'accord avec World Vision, Child Fund, Save The Children et Plan international pour la mise en œuvre de ces orientations.

S'y ajoute la contribution des partenaires de l'Agence qui interviennent dans les régions de Kolda et Kédougou pour améliorer le statut nutritionnel et sanitaire des enfants pris en charge dans les structures de développement de la petite enfance

"Ces orientations reposent essentiellement sur le renforcement de la nutrition des enfants dans les structures, l'amélioration de la qualité de la prise en charge des enfants, l'élargissement de l'accès aux enfants de 0 à 3 ans et le partenariat avec des organisations intervenant dans des régions spécifiques", a expliqué mercredi son directeur des études, de la planification et du suivi-évaluation, Alassane Diédhiou.

Dakar — L'Agence nationale de la petite enfance et de la Case des tout-petits (ANPECTP) annonce avoir décidé de "nouvelles orientations majeures" pour l'année 2017-2018, avec l'ambition de mieux prendre en compte "les aspects les plus déterminants" de la mise en œuvre de son plan stratégique de développement 2016-2020.

