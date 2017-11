document

Mesdames et Messieurs, « Le 15 novembre de chaque année, la Côte d'Ivoire célèbre la journée nationale de la paix. Je ressens un grand honneur à prendre part au nom du président de la République, S.E.M Alassane Ouattara à la cérémonie commémorative de la 21ème édition de la Journée nationale de la paix, dont le thème est : « la participation de tous à la sécurité, gage de paix ».

Cette célébration qui renouvelle notre engagement commun pour les normes de paix et de fraternité revêt un sens tout particulier pour notre pays. En effet, elle est intimement liée à l'action et à la vision politique d'un grand homme d'Etat, le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de notre Nation. Nous saluons avec déférence sa mémoire.

Cette cérémonie traduit également l'aspiration commune des Ivoiriennes et des Ivoiriens à vivre dans un pays de paix et entretenir avec eux et avec les autres peuples frères du reste du monde, des relations de paix et de fraternité agissante. C'est pourquoi ; je voudrais féliciter et remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à donner à cette cérémonie tout son éclat et toute sa solennité.

Je voudrais saluer tout particulièrement les Institutions de la République ici représentées, les membres du Gouvernement, les représentants des missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire, les agences du Système des Nations Unies, la Société civile nationale et internationale, ainsi que l'ensemble des forces vives de notre pays. La grande mobilisation ce jour de chacune et de chacun confirme bien notre engagement commun à toujours faire de la paix, plus qu'un mot, un véritable comportement et une seconde religion dans notre pays.

Je remercie en particulier Madame la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Madame le Professeur Mariatou Koné ainsi que le Secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Mamadou Touré. Je vous félicite pour la parfaite organisation de cette fête de la paix et vous remercie pour avoir bien voulu m'associer en qualité d'invité principal et de parrain de cette cérémonie.

Je m'associe également aux 14 autres personnalités distinguées dans l'ordre du mérite national de la solidarité, pour vous exprimer nos sincères remerciements et notre gratitude. Et à vous Madame la ministre, je voudrais vous féliciter pour la maitrise générale de votre action à la tête de votre département.

La Côte d'Ivoire, notre cher et beau pays a su se relever sous la houlette du président de la République, sonExcellence Monsieur Alassane Ouattara, des deux dernières décennies de crise. Les conséquences de la profonde fracture sociale que nous venons de vivre ont été douloureuses. Mais grâce à la contribution de tous en privilégiant l'intérêt national, nous sommes parvenus à ressouder le tissu social et à créer les conditions du Vivre ensemble.

La Côte d'Ivoire est parvenue à se réconcilier avec elle-même et à retrouver les valeurs sociales que sont la fraternité, la solidarité et l'hospitalité qui ont été le fondement de sa stabilité politique et de sa prospérité économique. La principale leçon apprise de la longue crise que nous avons traversée, demeure la nécessité absolue de maintenir un climat de paix permanent dans notre pays.

Sans la paix, aucun développement n'est possible. Sans cohésion sociale, nous avons très peu de chance de nous engager sur la voie du développement durable. La période 2011-2015 s'est traduite par plusieurs initiatives prises par S.E.M Monsieur le président de la République et de son Gouvernement en vue de la réconciliation, la consolidation de la paix et du renforcement de la cohésion sociale dans le cadre de la mise en œuvre du PND 2012-2015.

La dynamique de paix enclenchée a permis des acquis importants avec l'activation simultanée des mécanismes de justice transitionnelle pour la recherche de la vérité, la garantie de non-répétition et la réparation des préjudices des crises survenues en Côte d'Ivoire. Le PND 2016- 2020, qui traduit l'énorme ambition du président de la République S.E.M Alassane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 confirme la place de choix accordée aux questions relatives à l'instauration d'un climat de paix au sein des populations.

Le renforcement de la qualité des institutions et de la bonne gouvernance qui en constitue l'axe stratégique numéro 1 se décline en 4 domaines : Paix et cohésion sociale, défense et sécurité, Etat de droit et unité démocratique, gouvernance. Il y a un lien très étroit entre la paix et la sécurité. Nous voyons ici toute la justesse du thème de l'édition 2017 de la journée nationale de la paix.

C'est l'interaction de plusieurs facteurs qui concourent à la création d'un climat de sécurité. Une telle perception a été bien comprise par le Gouvernement avec la réforme du secteur de la sécurité.

Par cette réforme, il s'agit d'aller au-delà, comme le dit le président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, de la mission de sécurité qui se résumait à faire respecter la loi et à maintenir l'ordre. Sa vision de la sécurité engage tous les citoyens à être des artisans de paix, quel que soit le niveau de responsabilité au sein de la société.

Je dirai, plus on est responsable dans la société, plus notre engagement pour la paix doit être fort. Notre pays a réussi à se relever d'une longue période de crise grâce à la conjugaison de nos efforts individuels, avec l'appui de nos partenaires. La santé de l'économie ivoirienne et l'amélioration des conditions de vie des populations sont des indicateurs de la reprise de notre marche vers le progrès et la prospérité.

Nous devons être capables de relever tous les défis pour arriver à l'émergence 2020. Les conditions d'une paix sociale durable se consolident chaque jour davantage par l'action du président de la République et de son Gouvernement. Je voudrais mentionner le dialogue social avec les travailleurs, la création du Cadre Permanent de Concertation entre le Gouvernement et les partis politiques, la résolution de la crise militaire, le retour des réfugiés et exilés, dont certains ont été réintégrés dans leur corps professionnels d'origine. Tout à l'heure le "Maréchal KB" en a témoigné, la libération des prisonniers de la crise post-électorale, le dégel des avoirs des partisans de l'ancien régime.

Mais la paix doit être entretenue par des comportements qui raffermissent des liens sociaux, les relations intercommunautaires. Les ambitions politiques par exemple sont légitimes, mais il ne peut être accepté qu'elles puissent compromettre les acquis obtenus depuis la fin de crise post-électorale et la réussite des élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées dans un environnement apaisé. Le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, est un indicateur d'un pays qui a retrouvé la paix avec un indice de sécurité qui la suit.

La tenue à la fin de ce mois à Abidjan, du prochain sommet UEUA ainsi que la signature récente par le chef de l'Etat à Washington d'un accord de don des Etats-Unis dans le cadre du MCC, d'un montant de 525 millions de dollars US confirme la bonne audience de notre pays sur le plan international. Ce sont quelques acquis intangibles de notre culture de paix.

La paix génère la sécurité et la sécurité génère la paix. Je demeure conscient que les défis auxquels nous devons faire face sont nombreux. Mais je suis également conscient que nous parviendrons à les relever dans un environnement de paix. Il s'agit notamment sur le plan institutionnel de la poursuite de la modernisation de notre administration par la promotion de la bonne gouvernance, une justice qui rassure nos compatriotes ainsi que les investisseurs nationaux et étrangers.

Sur le plan économique, il s'agit de maintenir un cadre macro-économique sain, de continuer à rendre notre pays attractif en investissements en vue de créer des milliers d'emplois qui sont nécessaires aux jeunes. Sur le plan social, il s'agit de la poursuite des efforts dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'eau potable, de l'électricité afin d'offrir des infrastructures et des services de base de qualité à nos concitoyens.

Au plan sécuritaire, la poursuite et l'intensification des efforts de modernisation de professionnalisation de nos Forces de Défense et de Sécurité afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Et renforcer la confiance entre les Forces de défense et la population. Je dois vous dire aussi que je suis confiant quant à l'avenir de notre pays.

Quand j'ai écouté tout à l'heure la présidente du Parlement des enfants, je suis confiant en l'avenir de notre pays. Après avoir écouté les femmes représentées par la vice-présidente de l'Assemblée nationale, je suis confiant en l'avenir de ce pays. Oui je suis confiant en l'avenir de notre pays.

C'est le message du président de la République Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Nous avons raison de célébrer la paix. Qui est, comme nous le savons, le préalable à tout développement. Nous devons être tous sans exception des artisans de paix.

C'est par ces mots d'espoirs et cette exhortation que je voudrais tout en souhaitant au nom du président de la République plein succès à cette 21ème édition de la Journée nationale de la paix. Vive la paix, vive la Côte d'Ivoire ! Je vous remercie.