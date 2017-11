Congo-Kinshasa: Processus électoral - L'OIF disposée à accompagner le pays

L'organisme international a réaffirmé sa volonté au terme de sa mission d'information et de contact effectuée du 8 au 12 novembre dans le pays.

Conduite par Pascal Couchepin, ancien président de la Confédération suisse et envoyé spécial pour la Région des Grands lacs de la secrétaire générale de la Francophonie, la délégation venue en République démocratique du Congo (RDC) a encouragé toutes les parties prenantes au processus électoral à travailler sur la base du calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante (Céni) pour créer, dans un esprit inclusif, les conditions d'organisation des scrutins libres, crédibles et apaisés dans le pays.

La mission a, toutefois, souligné la nécessité pour toutes les parties prenantes « de prendre les mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre rigoureuse et exigeante de ce calendrier ». Pour l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), il s'agit, notamment, de l'adoption rapide du cadre législatif des scrutins, dont la loi électorale, et la mise à disposition des moyens logistiques et financiers pour répondre aux exigences techniques inhérentes à ce calendrier.

L'OIF a également noté « l'impérieuse nécessité d'intensifier les efforts engagés en vue d'apaiser le contexte politique et sécuritaire, afin de créer un environnement propice à l'organisation des élections ». Elle a particulièrement conseillé la poursuite de la prise des mesures de décrispation pour garantir l'exercice des droits et libertés publiques.

Un accompagnement international

La délégation de l'OIF a, par ailleurs, insisté sur l'importance d'un accompagnement renforcé et coordonné de la communauté internationale. C'est ainsi qu'elle a recommandé la mise en place effective d'une équipe conjointe d'experts internationaux en appui au processus électoral et a invité toutes les parties prenantes à adhérer à ce mécanisme. « Cette équipe devrait permettre de faciliter la mise en œuvre et le suivi d'un chronogramme concerté et transparent dans le respect des prérogatives constitutionnelles de la Céni », a noté l'OIF.

La Céni a été, elle, appelée à élaborer, dans les meilleurs délais, un chronogramme et un budget détaillés. Elle devra, en outre, intensifier les concertations avec les partis politiques, la société civile et les partenaires internationaux pour favoriser davantage l'appropriation du processus par tous les acteurs.

La mission de l'OIF en RDC, précisons-le, a eu de nombreux échanges avec les autorités nationales et électorales, les acteurs politiques, les représentants de la société civile et les partenaires internationaux. Les entretiens ont porté, dans l'ensemble, sur le processus électoral en cours dans le pays, en particulier sur le calendrier publié le 5 novembre dernier par la Céni. Cette mission a été la réponse au plaidoyer et au lobbying sur la RDC menés par la représentate presonnelle du chef de l'Etat congolais à la Francophonie, Isabel Machik Ruth Tshombe. Dans toutes les rencontres de l'OIF, en effet, elle plaide pour un accompagnement de cette organisation au processus électoral et démocratique en cours, en réaffirmant notamment la volonté du chef de l'Etat, Joseph Kabila, et le gouvernement de conduire le pays à des élections démocratiques, libres, transparentes et apaisées.

Notons que Pascal Couchepin était accompagné par les représentants personnels des chefs d'Etat d'Arménie et du Sénégal au Conseil permanent de la Francophonie, de l'administrateur de l'OIF et d'experts francophones de haut niveau.