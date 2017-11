Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Les PME congolaises cherchent à promouvoir leur compétitivité

Trois importantes conventions ont été signées, le 10 novembre à Pointe-Noire, par Total E & P Congo, Ofis et Yekolab, tous associés au DSI- Club Congo (Le Club des directeurs de système d'information) afin de développer la concurrence des PME locales.

Au sortir de la session inaugurale des « Rendez vous de l'économie numérique » qui a eu lieu en mars dernier, à Pointe-Noire, et après la brillante présentation de Total E&P Congo, l'invité du jour à l'activité, un patron de PME (Petites et moyennes entreprises) prenant conscience du levier de productivité et de performance que pouvait représenter le numérique, a exprimé sa préoccupation : « Comment puis-je m'y prendre avec mes moyens limités ? Que peut-on me proposer ? ».

En guise de réponse, Bruno Jean-Richard Itoua, ministre de l'Enseignement supérieur, président d'honneur du DSI-Club Congo, a convié toutes les compétences à apporter une réponse à cette préoccupation qui, selon lui, est conforme au programme présidentiel « La marche vers le développement » en son axe 5 qui stipule « Arrimer le Congo au développement de l'économie numérique ». Aujourd'hui, il est indéniable que les PME qui tirent parti du numérique se développent plus vite que les autres.

Le constat a été confirmé par le rapport 2016 de la Banque mondiale sur le développement dans le monde dans sa section consacrée aux « dividendes du numérique » et, plus actuellement, la Conférence des Nations unies pour le commerce et développement qui a publié, le 2 octobre, un rapport sur l'économie de l'information 2017 sous le titre « Numérisation, commerce et développement ».

Ainsi, pour répondre à ce défi, le DSI-Club Congo a conduit une réflexion stratégique pour la mise en œuvre d'un projet national pour le développement de la compétitivité des PME congolaises à travers le numérique. Pour le mettre en œuvre, le DSI-Club Congo s'est rapproché de quelques acteurs majeurs dans le but de construire l'écosystème nécessaire à la réussite dudit projet « Arrimer les PME congolaises au développement de l'économie numérique ».

Le 22 novembre, le DSI-Club Congo présentera à la Chambre de commerce de Pointe-Noire son plan d'action pour «La transition numérique des PME congolaises en 2018 » en présence de la ministre des PME, de l'artisanat et du secteur informel; du ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique; du ministre de l'Enseignement supérieur et du conseiller au numérique du président de la République.

Notons que les trois conventions ont été signées en présence des représentants de la ministre des PME; du ministre de l'Enseignement supérieur, président d'honneur du DSI-Club Congo et du président d'Unicongo.