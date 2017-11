Sénégal: Novembre numérique du 13 au 30 Novembre - L'Institut français veut stimuler le développement digital

Les principales activités du "novembre numérique" vont tourner autour des 4 concepts: décoder, jouer, créer et penser. Dans chaque concept, il est prévu plusieurs activités au centre ou en collaboration avec d'autres structures pour former «mais surtout orienter les jeunes vers l'essentiel dans le numérique». Il est prévu de ce fait des ateliers de prise en main, un tournoi de jeu vidéo entre enfants pour mieux faire découvrir à ces derniers l'outil informatique et stimuler leur création.

La Directrice du programme "novembre numérique" de l'Institut français du Sénégal, Nogoye Diop, indique que le Sénégal a adhéré à ce projet lancé depuis Paris parce qu'il y a une grande opportunité à mieux exploiter le numérique qui est un outil de développement. «Au Sénégal, il commence à avoir énormément d'acteurs autour du numérique qui ont un dynamisme certain pour le développement de ce secteur. Il fallait trouver des activités transversales fédérant l'ensemble des départements du centre pour un esprit de groupe et une homogénéité», dit-elle.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.