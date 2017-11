Congo-Brazzaville: Environnement - Le gouvernement compte lever le moratoire forestier

Déjà, des voix se sont levées pour condamner cette position du gouvernement. Dans une déclaration signée à Bonn, en Allemagne, en marge des travaux de la Cop 23, des ONG internationales œuvrant dans le domaine de l'environnement dont Global Witness, Rainforest Foundation Norvège, Rainforest Foundation UK, Greenpeace et le Réseau des ressources naturelles se sont attaquées à cette perspective envisagée par l'exécutif national. Ces organisations ont relevé qu'une expansion de l'exploitation industrielle après la levée du moratoire provoquerait un raz-de-marée de destruction environnementale, d'abus sociaux et de corruption, avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer dont une augmentation significative des émissions de gaz à effet de serre.

Mais, note-t-on, la levée de ce moratoire reste jusque là suspendue à trois conditions que sont la publication des résultats définitifs du processus de conversion des titres, la résiliation effective des titres non convertis ainsi que l'adoption d'une programmation géographique des futures allocations. Citant les experts du ministère, la source note que les deux premières conditions ayant déjà été réalisées, il ne reste plus que la troisième qui est l'adoption d'une programmation géographique des futures allocations.

L'intention du ministre de l'Environnement et du développement durable, Amy Ambatobe, a été dévoilée au cours d'un atelier du lancement du processus de la levée du moratoire forestier, le 10 novembre dernier. Pour le ministre cité dans la presse, la levée de cette mesure viserait « à garantir la gestion durable des ressources forestières et spécifiques, à collecter et analyser les données pertinentes sur les conditions de la levée du moratoire, à amorcer les consultations entre parties prenantes concernées et à évaluer les acquis déjà enregistrés ».

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.