Congo-Brazzaville: Santé - Le Lions club sensibilise la population au diabète

À la faveur de la journée internationale contre la maladie, une sensibilisation communautaire couplée à un dépistage gratuit a été organisée, le 15 novembre, à l'hôpital général de Loandjili de Pointe-Noire.

Le Lions club international s'associe, chaque 15 novembre, aux différents partenaires et professionnels de la santé pour promouvoir la lutte contre le diabète et ses complications. A l'hôpital général de Loandjili, les Lions ont sensibilisé la population au diabète et près de deux cents personnes ont été dépistées.

« Nous avons choisi l'hôpital général de Loandjili pour son importance et parce que de nombreux diabétologues y travaillent. Nous avons voulu faire passer un message de prévention et de sensibilisation, car le diabète est une maladie mortelle et débilitante. Des dizaines de millions de personnes atteintes souffrent de graves conditions y compris des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, de la cécité et l'insuffisance rénale », a expliqué Fernande Marie- Cathérine Dekambi Mavoungou, présidente du Lions club Région 26.

Elle a ajouté qu'« à travers cette éducation communautaire, nous voulons prévenir le diabète par une hygiène alimentaire et une activité physique modérée ».

Plusieurs personnes se sont fait dépister, s'est réjoui Vital Evans Ebelebé, directeur général de l'hôpital de Loandjili, saluant l'initiative du Lions club.

De son côté, le Pr Henri Germain Monabeka, chef de service des maladies métaboliques et endocriniennes au CHU de Brazzaville, a signifié: « Le diabète est une maladie silencieuse. Nous déplorons le fait que les gens viennent à l'hôpital quand la maladie a atteint un stade avancé. Alors que la seule façon de pouvoir prévenir le diabète est de le dépister de manière précoce. Dans l'année, l'on doit faire régulièrement son dépistage car en Afrique 80 % de diabétiques s'ignorent. Nous avons toujours prôné le dépistage précoce de la maladie sur toute l'étendue du territoire national. »

Le diabète appauvrit les familles et pèse lourdement sur les systèmes de santé. Une grande partie des quatre millions de personnes qui meurent chaque année du diabète se trouve dans leurs années les plus productives (40-60ans), ce qui entraîne un coût économique élevé pour la société. Des enfants meurent du diabète de type 1 dans les pays à faible et moyen revenus, parce qu'ils n'ont pas accès à l'insuline.