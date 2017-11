Congo-Kinshasa: Division 1/zone ouest - V.Club s'impose face à Molunge

Les Dauphins Noirs se sont mis dans la voie de la victoire dès la 28e minute par le biais de Jésus Muloko Ducapel, le 15 novembre, au stade Tata-Raphaël de la Kethule de Ryhove de Kinshasa.

On a retrouvé sur l'aire de jeu des joueurs comme Djuma Shabani, le Camerounais Ayuk Taku et Jésus Muloko, tous transfuges du FC Renaissance de Congo. Le buteur Etekiama n'a pas été aligné dès le coup d'envoi. À côté des anciens comme le gardien de but camerounais Nelson Lukongo, Bangala Litombo, Glody Ngonda, Nelson Munganga, Chadrack Muzungu, le Malien Omar Sidibe,ont été alignés d'autres nouveaux comme Fabrice Lwamba et aussi Mabandikila, Zacharie Mombo et Luzolo Ernest, tous les trois entrés en jeu en seconde période.

V.Club a littéralement asphixié la formation de TP Molunge, coachée par le technicien congolais Josén Mundele. Après son premier but à la 28 mn, Chadrack Muzungu Lokombe a doublé la mise pour V.Club à la 35e. Ayant déjà fait le break dès la première période, les joueurs de Florent Ibenge ont continué à monopoliser le cuir lors de la seconde, s'assurant une victoire tranquille en cette première journée de la phase des poules de la zone de développement ouest du championnat national de football. Mais alors qu'on jouait la dernière minute du temps additionnel, Nelson Munganga a inscrit le troisième but de V.Club, en reprenant de la tête un corner venu de la droite.

V.Club prend provisoirement la tête de la zone ouest avec trois points et un goal différence de +3, par rapport au DCMP qui compte également trois points mais avec un goal average de +2. « On est satisfait du résultat, maintenant il faut arranger encore au niveau de la manière. C'est le premier match, on va continuer de travailler pour avoir plus de fluidité dans le jeu. Le prochain match, c'est contre le Daring, j'ai vu une équipe très forte, à nous d'être concentré », a réagi le coach Florent Ibenge. José Mundele du TP Molunge a, pour sa part, indiqué que trois buts à zéro, c'est dur, mais l'adversaire était bien supérieur au niveau du jeu. Le club va continuer à travailler pour s'améliorer, a-t-il conclu.

Le premier match qui devrait avoir lieu entre le FC Shark XI FC de Kinshasa et Nord Sport de Matadi n'a pas eu lieu. Shark XI FC ne s'est pas présenté sur le terrain. En effet, ce club avait pris la décision de ne pas prendre part au championnat national organisé par la Ligue nationale de football préférant évoluer au championnat de l'Entente provinciale de football de Kinshasa. L'on attend la décision de l'instance organisatrice de la Division 1.

Zone est, Virunga bat Maniema Union

Dans la zone de développement est pendant ce temps, il ya eu des rencontres de la deuxième journée. Dauphin Noir de Goma a battu Mont Bleu de Bunia par un but à zéro, une réalisation de Giresse Embile. De son côté, Maniema Union de Kindu a courbé l'échine face au DC Virunga de Goma par deux buts à un. Christian a ouvert la marque pour Virunga à la 32e minute, avant que Mido de Maniema Union n'ait égalisé à la 58e. Mais Titiya a redonné l'avantage à Virunga à la 65e minute.