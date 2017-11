Des dizaines d'exposants marocains ont pris part à la troisième édition du Salon "Made in Morocco",… Plus »

Notons que deux prix d'encouragement d'une valeur de 2, 5 millions de FCFA et un superprix d'une valeur de 5 millions de FCFA ont été offerts respectivement à Assi Raïssa, Kacou Bi Célestin et Kouakou Kouamé Romaric.

Le gouverneur du district d'Abidjan a indiqué que le concours a enregistré 1179 dossiers de candidature parmi lesquels 878 hommes et 301 femmes, avec un taux de réussite respectif de 58% et 42%. Depuis son institution, le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent a généré 800 millions de FCFA de chiffres d'affaires et 340 emplois directs.

