Afrique: Sciences et technologies - Les universités d'Afrique francophone pour la réussite des étudiants

L'édition 2017 de la Conférence internationale des responsables des universités et institutions à dominantes scientifique et technique d'expression française (Ciruisef), se tient cette année en Côte d'Ivoire. Sous le thème : « La réussite des étudiants en sciences et technologie ».

La cérémonie d'ouverture a eu lieu lundi à l'Amphi A du district de l'Université Félix Houphouët-Boigny, avec plus de 100 participants provenant de 14 pays : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Canada, Congo Brazzaville, France, Haïti, Liban, Maroc, Moldavie, Sénégal, Togo et Tunisie.

Lors de la conférence inaugurale qu'elle a animée, après la cérémonie d'ouverture, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Bakayoko Ly Ramata, a rappelé, pour signifier l'importance de la rencontre, les propos du premier Président ivoirien, Félix Houphouët Boigny, qui ne cessait de dire : « l'avenir appartient à la science et à la technologie », et repris aussi ceux du Président de la République Alassane Ouattara abondant dans le même sens, lors du forum des marchés émergents qui s'est tenu à Abidjan en mars 2017 en déclarant : « c'est par l'intégration de la science et de la technologie dans les modèles de production et d'organisation que l'Afrique saura faire face aux défis futurs, notamment ceux liés au réchauffement climatique, à la disponibilité d'énergie renouvelable abondante, à l'autosuffisance alimentaire, à la santé pour tous, à l'industrialisation et à l'emploi. »

Elle a aussi souligné les efforts importants faits par l'État pour soutenir la recherche et l'innovation. Notamment le financement des missions de recherche et des activités de la recherche. Le prix national d'excellence. Le Fonds d'appui à la recherche et à l'innovation (Fonari), d'une valeur de 500.000.000 Fcfa.

Pour le président de l'université Félix Houphouët Boigny, Pr. Abou Karamoko, trois questions fondamentales renforcent l'intérêt de ce colloque : comment garantir la réussite de l'étudiant inscrit dans les parcours de sciences et technologies, quelles sont les nouvelles régulations institutionnelles en la matière, et quelle est la boîte à outils de l'étudiant diplômé de sciences et Technologie pour son insertion professionnelle.

Autant de préoccupations auxquelles les participants à la rencontre devront trouver des réponses pour que ce temps de réflexion soit riche en projets de solutions face aux défis qui ont pour nom : la massification. Le président du comité d'organisation, Assohoun Adjé, l'a d'ailleurs souligné.

Avec l'accroissement de la population scolaire et estudiantine et la mise à disposition de moyens qui semblent insuffisants, et ou inadaptés, au regard des besoins destinés à la formation et à la recherche sont apparus le problème de la massification, de la réussite des étudiants, et en particulier ceux engagés dans les domaines scientifiques et technologiques. Raison pour laquelle la Ciruisef s'est penché sur le sujet.

Jean Marcel Broto, le président de l'organisation, a rappelé que la Ciruisef réseau scientifique francophone est composée de 162 doyens, 54 responsables affiliés et est présente dans 27 pays.

Ce réseau de l'Agence universitaire de la francophonie (Auf) a, selon lui, su créer une base de réflexions solides liées aux valeurs que prône la francophonie. La clôture des travaux a été annoncée pour demain.