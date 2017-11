Afrique de l'Est: Des Erythréens manifestent en Ethiopie contre la répression

Bereket Berhane, un autre réfugié activiste, a remis une lettre à destination du président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat. « Il y a un document de 400 et quelques pages, compilé par la commission d'enquête sur les droits de l'homme en Erythrée, que le Conseil de sécurité de l'ONU a transmis à l'Union africaine pour mise en application. On attend d'eux qu'ils le lisent et créent une commission », explique-t-il.

Drapeau érythréen sur les épaules, Abel Tamrat espère un changement de régime. « Oui c'est possible ! Si on est unis, rien n'est impossible », estime-t-il.

Selon les mouvements d'opposition en exil, elle aurait fait 28 morts et une centaine de blessés. Le pouvoir érythréen a démenti. Ce qui avait tout déclenché, quelques jours auparavant, c'est la fermeture d'une école musulmane et l'arrestation de son influent directeur. Mercredi, dans la capitale éthiopienne, les manifestants réclamaient la liberté religieuse.

