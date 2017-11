Cote d'Ivoire: Paiement électronique - Le gouvernement entérine l'ouverture de visa à Abidjan

Le leader mondial du paiement électronique, Visa, vient d'ouvrir officiellement à Abidjan, son bureau régional Afrique de l'ouest et centrale. Cela s'est matérialisé ce mardi 14 novembre 2017, par une signature de convention entre le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné, et le président du groupe pour l'Afrique subsaharienne, Andrew Torre. Entérinant ainsi l'ouverture de ce Bureau, dont la structure est à Abidjan depuis quelques mois.

« Il y a un an, vous étiez venus en prospection. Nous vous avons ouvert les portes, nous vous avons donné les informations économiques sur la Côte d'Ivoire. Après analyse, vous êtes revenus. C'est une très bonne chose », a indiqué Adama Koné.

Selon lui, pour atteindre l'émergence à l'horizon 2020, la Côte d'Ivoire doit avoir un secteur financier assaini avec des instruments modernes. Aussi a-t-il salué l'avènement de Visa car le pays a un programme de développement du secteur financier mis en place en 2013.

« Nous avons pris acte de cette arrivée et sommes disposés à ce que vous travailliez dans la tranquillité pour le bien- être des consommateurs et de notre économie, à travers le développement des paiements électroniques et l'accélération de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire », a rassuré le ministre de l'Economie et des Finances.

Peu avant, le président de Visa pour l'Afrique subsaharienne, Andrew Torre, s'est engagé non seulement à numériser l'économie ivoirienne mais surtout à « embaucher le maximum d'Ivoiriens qui comprennent mieux l'environnement du pays ».

Quant au Directeur général de Visa Afrique de l'Ouest et du Centre, Ismahill Diaby, il a expliqué que ce Bureau qui se veut pragmatique et ambitieux, entend développer l'inclusion financière et accompagner le Gouvernement ivoirien dans le développement de son économie. Ajoutant que le temps est venu de travailler sur des plans ambitieux pour la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'ouest et centrale.