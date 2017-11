« Le conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 15 novembre 2017 sous la présidence du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Il a examiné des dossiers soumis à son ordre du jour et attendus des communications orales.

- Au titre du ministère de la sécurité, le porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou a indiqué que le conseil a adopté un décret portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du comité national du système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest. Selon lui, il s'agit d'un système régional qui est relié à Interpol et va permettre au Burkina Faso de participer aux échanges de données de police, de numériser un certain nombre d'éléments afin qu'il y ait une accessibilité et une disponibilité à même de satisfaire le travail de la police.

- Au titre du ministère en charge de l'Administration territoriale, le conseil a fait le point sur le déroulement du Hadj 2017 au regard des difficultés qu'a connu cette édition. Selon le ministre de la communication, le gouvernement estime qu'il y a nécessité d'avoir une réflexion sur l'organisation du Hadj afin que les pèlerins soient dans des conditions optimales.

Au niveau des communications orales :

Le ministre de la santé, Nicolas Meda s'est exprimé sur les cas de Dingue qui sévissent au Burkina Faso. Selon lui, en 2016, dans la même période, le Burkina a eu 1561 cas probables. Mais en 2017 a-t-il affirmé, il y a déjà 7420 cas probables. « A cette semaine 45 de l'année, l'épidémie est en train de reculer et le gouvernement entend maintenir les efforts de riposte. En outre, la communication, la sensibilisation et la pulvérisation se poursuivent et chaque ménage est invité à faire sa lutte vectorielle en supprimant les gîtes larvaires en plus de se protéger contre les piqûres des moustiques dans la journée », a ajouté le ministre de la santé, Nicolas Meda.

Concernant la lutte contre le Sida, le ministre de la santé a confié que le 1er décembre 2017, le Burkina célèbrera, la journée mondiale de lutte contre le Sida à Boussé, sous le très haut patronage de SEM, le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Il y aura une semaine de dépistage, une caravane dans la région du plateau central et des activités de soutien aux personnes victimes ou affectées par le sida, a-t-il précisé.

Au niveau de la Pharmacie, « nous connaissons actuellement une rupture de stock du médicament, appelé SALBUTAMOL, le Spray que les asthmatiques utilisent en période de crise. Le laboratoire qui fabrique ce médicament, a quitté le Burkina en 2016 et ne veut plus approvisionner notre pays. Le Burkina est à la recherche d'alternatives et celles-ci se sont compliquées avec la recherche des avions capables de transporter ce produit. Mais nous avons trouvé une solution qui va nous permettre de faire venir 5000 doses dès, lundi ou mardi sur les 100 000 doses attendus », a affirmé le Pr Nicolas Meda.

Au niveau du mouvement d'humeur des pharmaciens sur l'organigramme proposé par le ministère de la santé, le ministre a confié que les pharmaciens affirment qu'ils n'y trouvent pas leur place. Selon le Pr Meda, son département a engagé un dialogue avec les pharmaciens et le gouvernement à donner des orientations dans ce sens.

Le porte-parole gouvernement a repris la parole en affirmant que le gouvernement félicite les Etalons pour leur victoire sur le Cap vert même si une qualification pour Russie 2018 n'est plus possible. Selon lui, le gouvernement souhaite plus de succès aux Etalons pour les prochaines batailles sportives. »