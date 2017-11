Burkina Faso: L'Opposition politique réaffirme son soutien au maire et dénonce un complot «ourdi par le pouvoir en place»

« Le Cadre de Concertation du Chef de file de l'Opposition politique (CC-CFOP) a tenu une réunion ordinaire le mardi 14 novembre 2017. Présidée par le Chef de file de l'Opposition, M. Zéphirin DIABRE, la réunion avait les points suivants inscrits à l'ordre du jour :

-Vie du cadre de concertation ;

-Situation nationale ;

-Divers.

A l'entame de la rencontre, les participants ont observé une minute de silence en mémoire de Madame Henriette TRAORE née OUEDRAOGO, sœur du Président de l'ADF/RDA, Maître Gilbert Noel OUEDRAOGO, rappelée à Dieu le 10 Novembre 2017. L'Opposition politique présente toutes ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre défunte.

Au titre de la vie du cadre, le Président de l'UBN, Diemdoda DICKO, et le vice-Président du CDP, Boubacar SAVADOGO, ont fait le point de la participation de l'Opposition aux états généraux de la décentralisation. Il ressort que les échanges ont été fructueux, et que les représentants de l'Opposition ont formulé des propositions pertinentes pour l'acte 3 de la décentralisation. L'assemblée a félicité les participants de l'Opposition et les a encouragés à prendre activement part au reste du processus.

Toujours au sujet de la vie du cadre, le Chef de file de l'Opposition a informé les participants de l'avancement des travaux de la commission mise en place pour réfléchir sur les réformes du Code électoral.

Au titre de la situation nationale, les participants ont évoqué la situation à l'Arrondissement 3 où l'équipe municipale, dirigée par l'Opposition, est visée par une motion de défiance. Les chefs des partis d'Opposition ont décidé de l'envoi d'une délégation pour rencontrer Madame le Maire, Rainatou OUEDRAOGO née SAVADOGO, ce jeudi 16 novembre 2017 à 10h à la mairie de l'Arrondissement. L'Opposition compte ainsi réaffirmer son soutien indéfectible au Maire victime d'un complot ourdi par le pouvoir en place.

L'immixtion du ministre de la Communication dans le traitement de l'information à la RTB a également été discutée. L'Opposition politique salue la mise au point de la rédaction de la RTB au sujet de l'annulation de l'émission avec l'ancien ministre Tahirou BARRY. L'Opposition condamne par ailleurs les agissements du ministre de la communication, qui portent atteinte à la liberté d'expression et à l'indépendance de la presse.

A propos du « scandale Tranquilos », l'Opposition prend acte de la déclaration du député Ladji COULIBALY dans L'Observateur Paalga et Le Pays du mardi 15 novembre 2017. Dans ces deux parutions, le député a certifié que c'est son fils qui a filmé le Ministre d'Etat Simon COMPAORE tenant une arme de guerre et menaçant les opposants.

Cette révélation montre une fois pour toutes que la vidéo est bel et bien authentique. L'Opposition a entamé les démarches devant aboutir très bientôt au dépôt d' une plainte en justice contre Monsieur COMPAORE qui, par ces actes et paroles, a violé les lois du Burkina Faso en matière de détention et de port d'armes de guerre.

Sur le plan diplomatique, l'Opposition politique déplore la légèreté avec laquelle la question de l'Ambassadrice du Burkina en Ethiopie a été gérée. Malgré le communiqué du Ministère des affaires étrangères, il apparait que cette affaire révèle l'amateurisme qui caractérise la gestion actuelle de notre diplomatie qui du reste, au lieu d'être une diplomatie de développement au service des populations burkinabè, est devenue une diplomatie du business au service d'intérêts privés bien connus.

Débutée à 18 heures, la réunion a pris fin à 20h 30 mn après l'examen de quelques points de divers.

Le service de communication du Chef de file de l'Opposition politique »