Elle ne s'était pas encore exprimée après la publication du calendrier électoral le 5 novembre dernier, par la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Elle, c'est la Société Civile Républicaine du Congo, SOCIREC en sigle, par l'entremise de son Président National, Augustin Bisimwa. Dans une déclaration citoyenne remise à la presse, la SOCIREC salue la publication du calendrier électoral tant attendu par tous. Par contre, elle s'insurge contre toute idée de considérer la Communauté Internationale comme responsable direct dans l'organisation des élections en RD. Congo comme l'a affirmé la Ceni. Elle considère que les élections revêtent un caractère souverain et indépendant.

D'où, elle recommande au Président de la République Joseph Kabila Kabange, garant du bon fonctionnement des institutions, de rechercher les voies et moyens pouvant favoriser un climat politique et social assaini, garantissant ainsi la tenue des élections dans un environnement apaisé. Ci-dessous, l'intégralité de la déclaration citoyenne de la SOCIREC.

République Démocratique du Congo

Société Civile Républicaine du Congo

« SOCIREC »

Notarié sous le numéro 46398/142-149

Déclaration citoyenne

La Société Civile Républicaine du Congo, SOCIREC en sigle, prend acte du calendrier électoral, et salue sa publication tant attendue par tous ; et félicite en passant la Commission Electorale Nationale Indépendante pour le travail abattu jusque-là.

Cependant, de ce calendrier, la SOCIREC note, fait observer et s'insurge contre toute idée de considérer la communauté internationale comme responsable direct dans l'organisation des élections en République Démocratique du Congo comme l'a osé affirmé la Ceni. Le pays n'étant pas sous tutelle, cette considération faite par la Ceni dénote un bradage du caractère souverain et indépendant de notre pays ; et traduit un recule honteux aux vues du monde entier.

La SOCIREC craint que la position des uns et des autres, prise de façon radicale ne risque de se constituer en une menace sérieuse, à l'aboutissement heureux du processus électoral dans son ensemble.

Face à cette situation, la SOCIREC recommande ce qui suit :

Au Président de la République, Chef de l'Etat ; garant de bon fonctionnement de toutes les institutions, d'user de tout son pouvoir lui reconnu par la Constitution et l'Accord de la Saint sylvestre, dans la recherche des voies et moyens, pouvant favoriser un climat politique et social assaini, garantissant ainsi la tenue des élections dans un environnement apaisé ;

A tous les acteurs politiques et sociaux, de toutes tendances confondues, signataires du fameux Accord du 31 décembre 2016, de s'assumer devant son contenu, et s'approprier en conséquence le calendrier électoral, en se mobilisant dans une démarche assurant la conquête démocratique et pacifique du pouvoir ;

A la CENI, de rectifier et ne retenir que l'Etat Congolais comme responsable devant toutes les contraintes afférentes à la tenue des élections. Quant aux institutions de l'Etat congolais, de s'assumer en mobilisant les fonds nécessaires, et les partenaires bi et multilatéraux dans l'accompagnement du processus électoral ;

Au peuple congolais, de dire non à une quelconque transition sans Kabila, qui du reste est un plan qui viole, tant la Constitution, que le fameux accord.

De rejeter en outre, toute idée visant la recomposition de la CENI, qui pourrait être un motif de plus, pour retarder davantage la tenue des élections au pays.

Fait à Kinshasa, le 14 novembre 2017

Pour la SOCIREC

Augustin Bisimwa

Président National