Congo-Kinshasa: Dossier Socopao - Lumeya-Dhu-Maleghi rétablit la SCTP dans ses droits

La nouvelle aura de quoi soulager plus d'un à la Société Congolaise des Transports et Ports -SCTP-. En effet, Lumeya-Dhu-Maleghi, Ministre des Affaires Foncières, vient d'abroger les arrêtés désinfectant SOCOPAO l, ll, ll bis et lll. Il l'a fait hier, mercredi 15 novembre 2017.

En juriste chevronné, le numéro Un des Affaires Foncières a rendu le bon droit, susurrent des sources proches de la SCTP. Il a agi de la sorte après avoir examiné avec minutie le dossier Socopao. Ce faisant, pour se conformer aux normes en vigueur, il a été constaté le défaut de qualité de certains responsables dans la prise de décision liée à cette épineuse affaire. C'est ainsi qu'il a, en âme et conscience, décidé l'abrogation des arrêtés numéros 00227/93 du 30/04/1993, 005 du 06 avril 2017 résout définitivement le problème.

Les dessous

Les arrêtés abrogés n'entrent pas dans la compétence du Ministre des affaires foncières alors que c'est bel et bien un Ministre de ce ministère qui a eu à prendre des telles décisions. En effet, la loi foncière reconnaît au seul ministre de l'Urbanisme et Habitat le pouvoir de désaffecter un bien foncier faisant partie du domaine public de l'Etat. Dans le cas d'espèce, le Ministre des Affaires Foncières de 1993 n'avait pas qualité de désaffecter le terrain appartenant à l'ex-Onatra parce que ce terrain entre dans le domaine public de l'Etat. Aussi, l'ancien Ministre des Affaires Foncières, Félix Kabange Numbi ne pouvait pas signer l'arrêté n°005 du 06 avril 2017 créant 968 parcelles parce que ce terrain demeure toujours dans le domaine public de l'Etat.

La fin est signée

Ainsi, en signant cet arrêté n°097 du 15 novembre 2017, le Ministre Lumeya répond positivement aux nombreuses et incessantes doléances des agents de la SCTP, ex Inattaquables pour la récupération de leur terrain spolié. Un ouf de Soulagement pour les agents de la société congolaise des transports et ports. Alors que la Société congolaise des transports et ports traverse une impasse avec une crise profonde d'autant que plusieurs employés ont moult mois impayés, la SCTP souffrait de la non-jouissance de ce bien précieux qui, capitalisé, pourrait bien générer des ressources. Avec la nouvelle décision prise par Lumeya, il apparaît que la ceinture qui étouffe la SCTP pourrait être desserrée.