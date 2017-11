«Zwa ngai bien» : "regarde-moi bien", est le titre de la chanson qui accompagne la nouvelle compagne de sensibilisation lancée par Médecin Sans Frontière, (MSF), dans le cadre de la lutte contre la stigmatisation de Personnes Vivants avec le VIH (PVV ) et pour encourager la population congolaise au dépistage.

Très engagée, la chanson a été présentée officiellement aux professionnels de média au cours d'une conférence de presse co-animée, le 14 novembre 2017, à Kinshasa, par MSF/RDC, l'Association «Jeunesse Espoir» et le célèbre rappeur congolais, Lexxus Legal. A cette même occasion, ils ont projeté, en exclusivité, la vidéo de «Zwa ngai bien» dans laquelle on retrouve les PVV.

Dans son adresse, Francine Kongolo a salué l'engagement de Lexxus Légal qui s'est donné corps et âme dans l'écriture et l'enregistrement de cette belle mélopée pour soutenir la campagne. "Je vous avoue que Lexxus n'a demandé aucun rond pour chanter. Au-delà d'être une simple chanson, « Zwa ngai bien» est surtout un appel fort et clair pour combattre la désinformation, les préjugés, l'isolement et les mépris social autour du VIH/SIDA et des personnes atteintes. L'essentiel est de pousser le public à se faire dépister. Car, l'effet d'être déclaré séropositif ne veut pas dire que tu as la maladie. Retenez que VIH n'est pas égal à Sida. Dès lors que la prise en charge intervient tôt, plus tu vivras longtemps et la vie va continuer", a précisé l'attachée de presse de MSF/RDC.

Basée sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels, a-t-elle renchéri, la campagne «Zwa ngai bien» va s'atteler à détruire les mythes sur le VIH/Sida et permettra aux citoyens de poser directement des questions et obtenir des réponses sur la pandémie de manière discrète et anonyme à travers les canaux digitaux (facebook sur la page MSFRDCongo et Twitter et Whatshap au numéro 0824993712).

Une chanson basée sur les témoignages de PVV

Justifiant sa motivation dans le projet, Lexxus Légal a révélé que la chanson a été inspirée des témoignages des PVV. La particularité est que certains musiciens ayant participé à la chanson, sont membres de l'association « Jeunesse Espoir » qui sont victimes du VIH. « J'avais carrément accepté de participer à la campagne. MSF a touché à ma sensibilité profonde. Je les soutiens pour leur sens de courage qui démontre combien ils ont surmonté les épreuves, s'adaptent et vivent normalement dans la société. Ces jeunes ont très bien chanté en studio et sont fiers de participer au tournage du clip vidéo de la chanson « Zwa ngai bien ». Cela montre que le VIH n'est pas SIDA», a indiqué le rappeur congolais.

En associant les voix de Lexxus, Sista Becky et les membres de la « Jeunesse Espoir », cette campagne vise spécifiquement les jeunes, qui sont très exposés aux risques d'attraper le VIH. "Nous avons accepté de témoigner au travers cette chanson, pour éradiquer la discrimination qui demeure encore dans notre communauté. Connaître son état sérologique permet à la personne diagnostiquée négative de pouvoir adopter un comportement responsable et celle infectée de pouvoir commencer précocement une prise en charge correcte. Il est primordial pour nous d'insister sur le dépistage", a martelé Toussaint Ngundoli, coordonnateur de l'Association Jeunesse Espoir ».

Notons que MSF organise un concert public le 2 décembre prochain pour marquer cette campagne « Zwa ngai bien», qui s'inscrit en marge de la journée Mondiale de lutte contre le VIH/Sida célébrée le 1er décembre de chaque année.